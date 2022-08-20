他睡覺夢見切肉情景　醒來驚覺「割破自己睪丸」握著流血下體求醫

▲國外男子夢到他在幫家人切肉，結果真的切到自己。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者張寧倢／綜合外電報導

國外一名42歲男子經歷了比做惡夢更可怕的慘事，他12日坐在椅子上睡午覺時，夢到自己在幫家人切肉，結果他竟然真的拿刀割掉了自己的睪丸，下體痛到驚醒，大喊救命。妻子趕回家中發現老公握著下體，還一邊流血，慘不忍睹。受傷男子目前仍在醫院接受治療，但因為沒錢動手術，正試圖透過募款籌措資金。

根據英國BBC與迦納媒體報導，迦納中部地區的42歲農民艾塔（Kofi Atta）12日下午坐在家中椅子上打盹，睡著後夢見自己為了幫妻子和家人準備晚餐，正在屠宰一隻山羊，不料，他的夢境太過真實，一邊在夢中切肉給家人時，現實中的他竟然拿著刀子切開自己的睪丸，他痛得瞬間驚醒，陰莖和陰囊的劇痛讓他忍不住大喊「救命」。

▲迦納一名47歲男子睡午覺不慎切掉自己的睪丸。（圖／翻攝自YouTube／Serwaa Amihere TV）

此時2名鄰居衝到他家，發現艾塔下體流血，立刻通知他的妻子科娜杜（Adwoa Konadu）。科娜杜從外面趕回家中時發現，老公握著自己正在流血的下體，並用尿壺接著血，嚇得她趕緊為老公穿上尿布，帶他去醫院。艾塔說，鄰居來的時候他甚至還沒完全從夢中清醒，搞不清楚發生了什麼事，「我不記得我是怎麼拿起刀子的，連我自己都很困惑。」

艾塔在醫院接受了傷口治療，當地媒體曝光了一張他躺在病床上，生殖器裹著白色紗布的照片，不過，醫生告訴艾塔仍需要動手術才能完全康復，目前他正試圖以募款籌措手術費。BBC指出，這種情況可能和名為異睡症（Parasomnia）的睡眠障礙有關，患者會在睡眠期間無意識地出現夢遊、說話、進食或做出其他異常行為。

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