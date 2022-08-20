她在家遭槍斃！智慧手錶驚揭「外遇夫狠殺正宮」　全因小三快生了

▲ 康妮在家中遇害，理查宣稱是蒙面男子闖入犯案。（圖／翻攝自推特、Department of Correction）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國康乃狄克州2015年發生一起震驚全國的命案，一名女子在家中遭人槍殺，丈夫供稱是歹徒闖入犯案，但女子身上配戴的智慧手錶數據卻與他的說法矛盾，深入調查才發現他竟為了即將臨盆的情婦，親手殺害妻子，18日被判65年徒刑。

綜合美媒報導，39歲女子康妮（Connie Dabate）2015年聖誕節前2天在家中遇害，當時她2個年幼的兒子都在學校上課，但她手上的Fitbit智慧手錶意外成為關鍵證據，也令此案成為全美知名的「Fitbit事件」。

康妮的丈夫理查（Richard Dabate）向警方供稱，當時他為了拿筆電回家，發現家中遭一名蒙面男子闖入，而這名男子在地下室殺害康妮後將他綁起。警方抵達現場時，理查一隻手和一條腿綁在椅子上，身上還有刀傷。但康妮的Fitbit手錶數據卻顯示，在理查稱她死亡的時間點後一小時內，她仍在四處走動，屋內也沒有打鬥痕跡。

檢方指控，理查的情婦即將在2個月後生產，令他的生活瀕臨崩潰，才會殺害康妮後自導自演一齣搶匪闖入的戲碼。經過5周審判，現年46歲的理查今年5月被陪審團判定謀殺、篡改證據及虛假陳述等罪名成立。法官18日宣布，他的行為殘忍、蓄意且無法理解，判處65年徒刑。

理查仍堅稱自己無罪，計畫提出上訴。他的律師拉利瑪（Trent LaLima）質疑Fitbit數據可信度，且稱理查的說法有證據支撐，因為屋內發現未知的DNA。也有目擊者宣稱，案發當天在附近看到不明人士或動物。

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