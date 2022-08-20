習近平將踏出國門！最快9月和普丁會面　11月G20峰會與拜登同台

▲中國國家主席習近平與俄羅斯總統普丁。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

中國國家主席習近平自2020年新冠肺炎疫情爆發後，就未曾出國訪問，如今有消息傳出，他和俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）皆會出席11月在印尼舉辦的G20峰會，兩人更有可能在9月就先在中亞會面。另外，曾多次呼籲將俄國從G20除名的美國總統拜登，也可能在峰會上與普丁同台。

根據《路透社》報導，印尼總統佐科威（Joko Widodo）透露，習近平和普丁都會出席11月在峇里島舉行的20國集團（G20）峰會。此外，美國總統拜登預料會參加峰會，先前就有消息指出，拜習可能會利用參與G20的機會，另外與習近平舉行面對面會談。

佐科威也向非G20成員國的烏克蘭發出邀請，總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）尚未鬆口親自出席，但至少將以視訊形式與會。在烏俄戰爭爆發後，拜登多次呼籲把俄羅斯從G20中除名，美方甚至施壓印尼希望將普丁從峰會邀請名單中排除，儘管白宮尚未公開美國參與細節，但這次G20峰會拜登很可能會和普丁同台。

新冠肺炎疫情爆發後，習近平從2020年初就未踏出國門，除了幾乎確定出席的G20峰會外，《華爾街日報》引述知情人士消息指出，習近平可能會出席9月15、16日在中亞國家烏茲別克撒馬罕（Samarkand）舉行的年度上海合作組織（Shanghai Cooperation Organization）峰會，並與普丁在當地進行會談。