菲律賓人也被「賣豬仔」！4人受困柬埔寨賭場　使館緊急求助警方

▲ 柬埔寨金邊國際機場2017年遣送70多名涉嫌從事網路詐騙犯罪的被捕中國公民。(圖/達志影像/美聯社)

記者陳宛貞/綜合外電報導

國人誤入海外打工陷阱案件頻傳,菲律賓也傳出有民眾受騙,菲國駐柬大使館求助柬埔寨警方,希望救出4名受困國公省南部七星海(Dara Sakor)長灣娛樂場(Long Bay Casino)賭場,被迫從事電信詐騙的菲國公民。

根據《半島電視台》節目101 East公開的文件,菲國駐柬使館本月8日致函柬埔寨國家警察總署說明,他們近期接獲另一起緊急通報,有4名菲國公民在長灣娛樂場一家不知名中國公司上班,被迫進行網路詐騙,除非支付大筆贖金,否則無法離開。

公函指出,這家中國公司位於長灣娛樂場一棟不明建築4樓的508號房,並附上照片。菲國使館請求柬埔寨警方緊急援助,希望救出受困的菲國公民,向公司討回護照、薪水並轉移至安全地點。

《柬中時報》獲取的國公省警察局文件顯示,該省警方本月17日收到這封由國家警察總署傳發的公函,已經介入調查。

JUST IN: Embassy of the Philippines in Cambodia asks for urgent assistance from police to rescue Filipino nationals from cyber slavery.



101 East reveals the key players behind Cambodia's multi-million dollar cyberscam industry: https://t.co/S2dWzsCSSr pic.twitter.com/vcx61V7kzB