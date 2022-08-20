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海邊驚見「肢解女屍」只剩斷腿臀部　日本OL慘死12年仍懸案未解

▲▼日本2010年曾發生一起「福岡OL棄屍案」至今仍未偵破。（圖／翻攝自推特）

▲日本2010年曾發生一起「福岡OL棄屍案」至今仍未偵破。（圖／翻攝自推特）

記者張寧倢／編譯

日本2010年在福岡能古島的海邊發現被肢解的女屍，報案人聲稱看到像是屁股的東西，結果查明是一名32歲上班族女性從肚臍到大腿的屍塊，其他部位殘骸散落附近水域。這起事件被稱為「福岡OL棄屍案」，雖然警方列出數名嫌疑犯，也因浴室找到的內臟碎片推測她疑在家中遇害，但過了12年，至今仍未找到真兇。

根據日本周刊媒體「文春Online」報導，2010年3月15日福岡能古島一名當地人在海邊挖貝殼時首次發現遺體並報警，「有個不知道是動物還是人的，像是屁股一樣的東西。」從切面狀態來看，應該是死後用鋒利的刀具截斷的，由於切面平整，推斷使用的是近乎全新的刀。後來在4月陸續尋獲了雙臂、頭部和身軀遺骸，發現她手背上留有抵抗攻擊而造成的瘀青，頭蓋骨也有幾處裂縫。

警方為此成立了65人的聯合搜查本部，隔天隨即查出死者是福岡市一家藥品批發商工作的32歲OL諸賀禮子。她在屍體被發現的10天前，也就是同月5日晚間7點下班後就失蹤，警方當時曾進入她家搜查，除了浴室的玻璃門和陽台玻璃窗有部分破裂外，屋內並無明顯破壞、打鬥或遭竊的跡象。雖然在浴室找到內臟組織碎片，懷疑她在自家遇害，但包含排水孔、下水道等各處卻沒有驗出任何血跡反應。

附近鄰居表示，在諸賀禮子失蹤的2、3天前，她曾於深夜在公寓入口和通道上和一名男子發生口角，還聽到男方說，「我喜歡你，喜歡到無所畏懼」、「我可以殺了妳」等言論。另外，在她失蹤數小時的6日凌晨2時過後，鄰居曾目睹死者所住的公寓2樓有一名男子帶著步履蹣跚的女子離開，並坐進一輛停在路邊的車內，但沒有看清女子的臉。

同事們表示，諸賀禮子工作認真、個性謹慎，絕不可能讓陌生人隨便進屋。警方調查了她前男友的不尋常動向，最終因明確的不在場證明，認定前男友是清白的。諸賀禮子遇害的4個多月前曾與一名年齡相仿的男子發生交通事故糾紛，而她死後1個多月，也有一名30多歲男子典當了她的手表，但最終這兩人也被警方排除了殺人嫌疑。

報導指出，聯合搜查本部推測，凶嫌將諸賀禮子分屍後，可能把遺骸丟入她公寓附近的御笠川，而這條河最終流入博多灣，也就是遺體殘骸被發現的地點。然而，所有能做的搜查都已經做了，過了足足12年，案件真兇依舊逍遙法外。一名採訪記者表示，「有人認為，如果凶手不出面認罪的話，就不可能破案。」

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