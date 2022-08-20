　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

300台人淪豬仔！柬埔寨內政部長：已逮數名人蛇嫌犯　清查受害者中

▲▼柬埔寨內政部長韶肯（Sar Kheng）。（圖／達志影像／美聯社）

▲柬埔寨內政部長韶肯（Sar Kheng）。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

台灣政府宣布有300多名台人被誘騙到柬埔寨後，柬埔寨內政部長韶肯（Sar Kheng）19日在跨部會議中表示，西港警方已經清查了轄區內的酒店、賭場內的外籍人士，並拘捕了幾名涉嫌人口販運的嫌犯，部分受害者也接受警方保護中，並強調會持續針對滯柬外籍人士進行清查。

根據《華盛頓郵報》報導，韶肯19日在跨部會議中指出，政府部門正針對所有住在柬埔寨的外籍人士進行檢查，尤其是可能遭人蛇集團拐賣的外籍人士，其中干丹（Kandal）與西港所在的施亞努省（Preah Sihanoukville）警方，已經在18日清查了轄區內的酒店、出租物業，以及在賭場工作的外籍人士身分，結果逮捕了數名涉嫌人口販運的嫌犯，多名受害者也在警方的保護當中。

韶肯表示，警方仍在試圖調查這些受害者的證詞是否屬實，這些人告訴警方，他們是被「高薪合法」工作吸引來柬埔寨，結果抵達後卻被迫從事非法工作。柬埔寨警察局副局長柴納瑞斯（Chhay Sinarith）表示，近年來柬埔寨當局發現了許多誘騙非法勞工的人蛇集團，並已逮捕數百名來自中國和台灣的涉案人員，其中大部分嫌犯來自中國，他們在柬埔寨設立基地，專門從事網路詐騙。

柬埔寨《金邊郵報》指出，柬埔寨反人口販運委員會副主席朱文英（Chou Bun Eng）在會議中表示，在2022上半年，警方已經調查和打擊了74件人口拐賣和性剝削案件，目前已有83名嫌犯移送法院．其中包含7名未成年罪犯；在此波調查中，有4個國家共12名外籍人士涉案，警方也解救了156名受害者，其中有106位是女性。

►全國第一!回購率超高! 三花5片式平口褲!超耐穿!

►家裡就是缺了它！超質感「和室小桌」才419元　可收起超方便

ET快訊
不付180萬就摘腎！　情侶檔赴柬「被銬到流血生膿」
娜美鐵了心要離婚：簽完才刪文！　怒揭連千毅黑絲襪騙局SOP
豬仔煉獄KK園區最大投資金主　竟是竹聯幫
熱帶低氣壓生成！成颱與否明後天是關鍵　「今起3天熱炸」
3男1女飛柬埔寨！見航警攔阻　他笑：有壞人我就跟他拼
連千毅直播「娜美親上線火爆開嗆」！當眾逼離婚　他尷尬關播
竹聯幫內鬨！竹虎開堂主交棒25年　「突罕見逼宮」臉書文曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

全球掀「訪台潮流」　丹麥準備好了！6政黨議員預計秋天訪台

3.5公尺巨鱷拖泳客浮屍游運河！　最新下場曝光

他酒駕失控撞路邊！　餐廳老闆夫婦清水溝遇禍1死1重傷

土耳其連2起重大車禍32死！　第二輛巴士失控撞死救難人員及傷患

聯合國秘書長：俄糧須進入市場　否則明年恐爆發糧食危機

派對新影片外流　再曝芬蘭總理與男歌手貼身熱舞

俄飛彈擊中烏克蘭第2大核電廠附近　加深核災憂慮

8歲女兒半夜驚「房間裡有人」！媽以為做惡夢　隔天看監視器傻了

遭無良船東丟包27個月終回家　德運輪船員現況曝…成功追回前女友

華郵：習近平要求拜登「插手」阻擋裴洛西訪台

余苑綺簽了放棄急救書！　余天哽咽帶2外孫急探視

Gino心疼王瞳傳訊「需要什麼儘管說」　憂「太多關心」造成壓力：最好不要回

吳磊、趙露思「拿月亮講電話」嗑到惹　越妃：吻得香嗎？兩人同時裝卡XD

艾成生前自創曲沒人要！ 片段曝光...激唱「我對得起我」

疑打錯檔+誤踩油門衝分隔島　失控撞上對向車「2車成聖筊」

修車修一半「整台車掉落」　陸技師1move急閃險遭砸

余天攜孫探望：絕對不會放棄妳！　余苑綺動情「我不會這麼容易死」

手機＋閃光→額溫槍？　客人全乖乖排隊量體溫

黃義達再飆經典《那女孩對我說》　杜德偉拚唱跳…梁朝偉應援！

歐告嚇到人！阿嬤揮刀驅離　飼主爆氣騎車衝撞飆5字經

全球掀「訪台潮流」　丹麥準備好了！6政黨議員預計秋天訪台

3.5公尺巨鱷拖泳客浮屍游運河！　最新下場曝光

他酒駕失控撞路邊！　餐廳老闆夫婦清水溝遇禍1死1重傷

土耳其連2起重大車禍32死！　第二輛巴士失控撞死救難人員及傷患

聯合國秘書長：俄糧須進入市場　否則明年恐爆發糧食危機

派對新影片外流　再曝芬蘭總理與男歌手貼身熱舞

俄飛彈擊中烏克蘭第2大核電廠附近　加深核災憂慮

8歲女兒半夜驚「房間裡有人」！媽以為做惡夢　隔天看監視器傻了

遭無良船東丟包27個月終回家　德運輪船員現況曝…成功追回前女友

華郵：習近平要求拜登「插手」阻擋裴洛西訪台

全球掀「訪台潮流」　丹麥準備好了！6政黨議員預計秋天訪台

離島第一槍！　楊鎮浯痛批《數位中介服務法》：災難式的淪落

不付180萬就摘腎！情侶檔赴柬打工遭囚「被銬到流血」　2人蛇收押

昔搶連署「謠言自由」今不吭聲！ 他轟林佳龍：醜媳婦還是要見公婆

娜美鐵了心要離婚：簽完才刪文！被栽贓有小王「怒揭連千毅黑絲襪騙局SOP」

後天「處暑」！6禁忌一次看　2生肖大沖

綠3大咖力挺鄭運鵬　看他來了興奮喊：桃園隊必定迎接最後的勝利

熱帶低氣壓生成！成颱與否明後天是關鍵　「今起3天熱炸」

桃園航空城結合大學城　清大、政大相繼在青埔A16站設學院

中秋連假塞！一圖秒懂「大魔王」路段管制　國道爆胎最高罰6千元

情侶摩鐵激戰超時叫不醒　破門見全裸相擁...地上一包包慘了

國際熱門新聞

他不再拯救豬仔：回來的是詐騙集團的線人

8歲女兒驚恐「房間有人」　媽看監視器傻了

海灘驚見「無頭女屍」沖上岸　真相超害羞

派對新影片外流　再曝芬蘭總理與男歌手貼身熱舞

不知道曾感染Omicron！56%未能意識自己確診

華人「豬仔」騙不下去！　人蛇轉攻這幾國

不止柬埔寨！去這2國打工也是騙

賭場豬仔跳河「水面全是人頭」！40人游回越南

華郵：習近平要求拜登「阻擋」裴洛西訪台

俄飛彈擊中烏克蘭第2大核電廠附近　加深核災憂慮

遭無良船東丟包27個月終於回家　船員現況曝光

土國連2起車禍32死　第二輛巴士撞死救難人員及傷患

聯合國秘書長：俄糧須進入市場　否則明年恐致糧食危機

柬埔寨內政部長：已逮數名人蛇集團嫌犯

更多熱門

相關新聞

「月薪十萬」熟女應徵打字員　飛柬埔寨失聯

「月薪十萬」熟女應徵打字員　飛柬埔寨失聯

柬埔寨「賣豬仔」事件持續延燒，警方也大力掃蕩，日前查獲人蛇集團在台首腦張女同夥邱嫌到案。台中清水分局清查轄內前往柬埔寨等地尚未返國的民眾，結果發現一名王姓女子與一名許男在交友網站認織邱嫌，並在臉書社團「偏門工作」以招募打字員，1分鐘30個字以上、10萬元薪酬為餌將人騙上鉤，2人都被騙到柬埔寨。據了解，許男在國外發現苗頭不對，向家人求助付了贖金成功回台，但王女至今下落不明，已通報刑事局追查。

警政署長令大掃黑　酒店臨檢刷一排「逆天長腿」

警政署長令大掃黑　酒店臨檢刷一排「逆天長腿」

淘金台女拒回台　曝男友還在柬埔寨想共進退

淘金台女拒回台　曝男友還在柬埔寨想共進退

台旅客持落地簽訪泰　延長為30天

台旅客持落地簽訪泰　延長為30天

印度「番茄流感」傳已奪58童命

印度「番茄流感」傳已奪58童命

關鍵字：

柬埔寨人蛇集團台灣人口販運詐騙東南亞要聞

讀者迴響

熱門新聞

連千毅曬匯款證明「沒虧待」　妻再嗆：要我繼續爆料？

他不再拯救豬仔：回來的是詐騙集團的線人

Ella高雄開唱突播「驗孕棒2條線影片」

家長公審衝浪店　網卻驚嘆：老闆聰明！

連千毅直播回應離婚！坦白吵架原因：我就愛吃醋

連千毅爆婚變！老婆怒轟「心理變態」

揭娜美9年豪奢生活！連千毅2點嗆「離婚沒這麼簡單」

iPhone 14要來了！爆料總整理「10大亮點」一次看

22歲台女遭人蛇索250萬　機場廁所躲6小時

恐有新颱！影響台灣機率大幅提高　變天時間曝

睡覺吹電風扇猝死？真相曝光　1種人最好別吹

周杰倫首公開「6.6億豪宅客廳裝潢」！

女大生煮海底撈「整鍋爆炸」　遭辣油噴滿眼

豬仔煉獄KK園區最大投資金主　竟是竹聯幫

8歲女兒驚恐「房間有人」　媽看監視器傻了

更多

最夯影音

更多
余苑綺簽了放棄急救書！　余天哽咽帶2外孫急探視

余苑綺簽了放棄急救書！　余天哽咽帶2外孫急探視
Gino心疼王瞳傳訊「需要什麼儘管說」　憂「太多關心」造成壓力：最好不要回

Gino心疼王瞳傳訊「需要什麼儘管說」　憂「太多關心」造成壓力：最好不要回

吳磊、趙露思「拿月亮講電話」嗑到惹　越妃：吻得香嗎？兩人同時裝卡XD

吳磊、趙露思「拿月亮講電話」嗑到惹　越妃：吻得香嗎？兩人同時裝卡XD

艾成生前自創曲沒人要！ 片段曝光...激唱「我對得起我」

艾成生前自創曲沒人要！ 片段曝光...激唱「我對得起我」

疑打錯檔+誤踩油門衝分隔島　失控撞上對向車「2車成聖筊」

疑打錯檔+誤踩油門衝分隔島　失控撞上對向車「2車成聖筊」

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

涼快舒爽一整夏！8/16-8/31毛毛商城單筆結帳滿2000現折100，再送50元購物金！Go~

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面