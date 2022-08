「跪地熱舞」狂歡片外流！芬蘭美女總理被疑吸毒　主動接受藥檢

記者陳宛貞/綜合外電報導

芬蘭美女總理馬林(Sanna Marin)曾是全球最年輕國家領導人,年僅36歲的她私下也經常參加派對、音樂節等活動,日前卻有一段她和友人開趴熱舞的畫面外流,令反對黨質疑她吸毒。她19日出面表示,已經接受毒品檢測,並強調自己從未服用非法藥物。

▲ 不少網友稱讚馬林能夠兼顧工作和私生活。(圖/翻攝自IG/@sannamarin)

根據《路透社》,馬林19日召開記者會說明,近日有人指控她參加毒趴或她本人也有吸毒,「我認為這些指控非常嚴重,儘管我認為要求進行毒檢並不公平,但為了我個人的法律保障,也為消除所有懷疑,我今天已經接受藥檢,結果將在約一周後出爐。」

Finland’s Prime Minister @MarinSanna is in the headlines after a video of her partying was leaked today.



She has previously been criticized for attending too many music festivals & spending too much on partying instead of ruling.



The critics say it’s not fitting for a PM. pic.twitter.com/FbOhdTeEGw