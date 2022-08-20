華人市場騙不下去！人蛇改拼國際化　瞄準「英文豬仔」這幾國慘了

▲柬埔寨過去曾遣送涉嫌網絡詐騙的中國公民回國，但詐騙集團目前開始轉攻國際市場，打算向英語國家的人士招手，下同。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

柬埔寨詐騙案持續延燒，中國、馬來西亞等地也頻頻傳出有民眾受高薪誘惑，被騙到金三角國家，如今香港也證實有多名港人受困緬甸。外媒指出，隨著華人地區的反詐騙宣傳愈來愈多，騙不下去的詐騙集團現在也開始轉型，改為開拓「國際市場」，向香港、新加坡、非洲、印度、澳洲等地會英文的民眾招手。

據港媒《香港01》報導，金三角詐騙集團大多將目標瞄準華文地區，對中國、台灣與海外華人進行高薪誘惑，將會講中文的民眾騙到柬埔寨、泰國或越南。香港今年共接獲17宗受害家屬的求救案件，顯示金三角詐騙集團也已滲入香港，去年成立的全球反詐騙組織（GASO）也證實，該組織在東南亞有5宗待援助的香港案例。

報導稱，由於香港的基本工資比中國和台灣來得高，港人較不會被高薪誘惑，因此香港受害者的人數相對較少。然而，隨著目前華人地區的反詐騙宣傳越來越多，詐騙集團認為「華人市場基本已騙得差不多」，加上許多美加華人也清楚詐騙集團的手法，導致詐騙聯繫到的1000人中「1個都未必會上當」，因此這些詐騙集團目前開始轉型國際化。

GASO在緬甸的負責人M（化名）透露，詐騙集團現已轉攻英文市場，瞄準香港、新加坡、非洲、印度、澳洲等地會英文的民眾，「比如有些喜歡亞洲女性的男子，他們就會找上門聊2句，大概聊了2、3個月後對方就會問你『有沒有興趣做投資，我認識的人是上市公司經紀人，我可以給你一些資訊』，以此來展開詐騙」。

過去也曾是詐騙受害者的M指出，詐騙集團的目標大多為30歲以上的女性和40歲以上的男性，因為他們的經濟條件會比年輕人來得更好，但對網路詐騙的了解又沒年輕人多，因此詐騙集團更容易下手。

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