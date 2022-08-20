美駐中大使：中國須向世界證明　不會破壞台海穩定

▲美國前國務次卿勃恩斯（Nicholas Burns）出任美國駐中大使，迄今上任6個月。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

近來台海局勢緊張，美國駐中國大使勃恩斯（Nicholas Burns）上任6個月以來首度接受電視採訪時提到，中國需要向世界其他國家證明，自己不是破壞穩定的一方，且未來在台灣海峽將以和平方式行動。

根據美國CNN報導，針對美國眾議院議長裴洛西訪台後，中國以大規模軍演，中斷與美方的外交溝通作為回應一事，勃恩斯坦率地說，「我們不認為，中美關係會因為眾議院議長訪台而出現危機。」他強調，這是一次和平訪問，而製造危機、反應過度的是北京政府。

勃恩斯向中國政府喊話，「現在北京有責任說服世界其他國家，中國未來會以和平方式行事。」他認為，全世界有許多人正憂心，中國目前已成為台灣海峽的一個不穩定者，而這並不會讓任何人得利。

勃恩斯透露，8月2日當晚，他在裴洛西訪台專機降落台北之際，收到了與中國副外長謝峰會面的通知。他形容那是一場情緒高張，也頗有爭議的會議，「我為議長辯護，捍衛她訪台的權利，捍衛了台海近60年來的和平與穩定。」

勃恩斯補充，他在會中要求謝峰確保中國政府將以「促進和平穩定」的方式行事。然而，北京卻反過來制定了包含向台灣上空發射導彈等一系列應對措施，威逼脅迫台灣當局，並指責美國削弱台海穩定。

勃恩斯認為，北京在裴洛西訪台後中斷與美外交溝通可能產生全球性的影響，尤其是暫停氣候談判將影響甚鉅，「我們強列敦促（中國）回到與美國的氣候談判桌上。」他說，美國駐中國使團正在「盡最大努力」與中方外交部門建立聯繫。

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