台灣旅客持落地簽訪泰國　10月起延長為30天

▲泰國預估今年可以吸引1000萬人次訪泰。（圖／記者彭懷玉攝）



中央社

為了刺激觀光業和經濟，泰國疫情指揮中心同意延長外國旅客免簽和持落地簽停留在泰國的期間。台灣旅客進入泰國持落地簽原先可以停留15天，10月起到明年3月將延長為30天。

泰媒PPTV和泰詢問者（Thai Enquirer）報導，泰國疫情指揮中心19日由總理帕拉育（Prayut Chan-o-cha）主持會議，指揮中心發言人塔維辛（Taweesin Visanuyothin ）會後表示，為了緩解疫情帶來的影響，刺激旅遊業並歡迎大家來泰國旅遊，從10月起到明年3月，持落地簽進入泰國的外國旅客停留泰國期間將延長。

塔維辛指出，來自18個國家和地區、持落地簽進入泰國可以停留15天的外國旅客，將延長為30天；56個國家和地區、免簽進入泰國可以停留30天的外國旅客，將延長為45天。

從今年1月到8月中，共有378萬人次的國際旅客造訪泰國，泰國政府預估今年可以吸引1000萬人次訪泰。

此外，疫情指揮中心會議也同意從9月起將COVID-19從危險性傳染病（dangerous communicable disease）降級為受到監控的傳染病（communicable disease undersurveillance）。