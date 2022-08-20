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「大膽跟好奇」會被大野狼吃掉！女性從小被催眠「不相信自己」

▲正妹,女友,小紅帽,雙馬尾,野餐,女店員,郊遊。（圖／PAKUTASO）

▲作家認為，童話暗示大膽的女生會被大野狼吃掉，讓女性從小被催眠，學會扼殺自己的好奇心。（示意圖，與當事人無關／PAKUTASO）

文／格倫儂‧道爾（Glennon Doyle）

摘自／三采文化出版《我，不馴服

我寧願丟下所有人，也不丟下自己。我和我自己，我們要至死不渝。

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最近我的朋友艾芮卡撥了一通電話到我的手機。我始終不懂，為什麼大家一定要打手機找我。打電話，實在是很有侵略性的舉動。手機一響，我就像口袋著火，嚇得心臟病發作。有一個小小的警鈴，聲響大作。

我也想趁這個機會，講一下簡訊的事。發簡訊，比打電話好，除非⋯⋯除非你是那種覺得全世界都有義務要回覆你的人。除非你相信，不管什麼時間，只要你想，可以隨時戳我、敲我，用一個「嗨∼」就想闖進我的日常生活，認定我該回應，然後在下次見到我時，擺出一張苦瓜臉，悄悄對我說：「嘿，你還好嗎？一直沒有你的回音⋯⋯」此時此刻，我有一百八十三封未讀簡訊。簡訊不是我的頂頭上司，發簡訊的人也不是。我早就下定決心，不會因為有人傳簡訊給我，就覺得有義務要回。若不這樣想，我就會整天焦慮地走來走去，覺得自己虧欠於人，忙著回簡訊，無法創作。現在，說完我為何沒朋友了，言歸正傳，來講艾芮卡的事情吧。

艾芮卡和我念同一所大學。她的媽媽在公司擔任高階主管，希望艾芮卡也成為一名高階主管，所以儘管艾芮卡天生有藝術細胞，卻在大學選擇主修商科。艾芮卡討厭上商學課的每一分、每一秒，她每天回到我們的宿舍房間，都得靠畫畫來化解上商學課的沉悶心情。當你是在追隨他人的腳步，實在很難走出一條康莊大道。

艾芮卡畢業後，愛上了一個優秀的男人。她上班工作，資助男人念完醫學系，接著生了孩子，就辭職在家照顧小孩。後來，她告訴我，她想重拾畫筆，打算去念藝術學校。十年來我第一次在艾芮卡的聲音裡聽見興奮和熱情。我很替艾芮卡高興，所以接起電話。我說：「嘿！校園生活如何？」

她沉默了一會兒，接著說：「喔，那是愚蠢的點子。布雷特很忙，孩子們還需要我。沒多久，我就發現，去念藝術學校好像很自私。」

▲▼女性邊育兒邊工作。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲很多女性為了孩子和老公否定自己的渴望，以為這是「負責任」。（示意圖，非當事人／取自免費圖庫Pexels）

女人為何覺得，把自己丟在一旁是光榮的事？女人為何認為，否定自己的渴望才是負責任？女人為何相信，去做讓我們自己開心不已、有成就感的事，會傷害我們關心的人？我們為何不相信自己，不相信得如此徹底？

原因就在，我們的文化建立在對女人的控制上，從對女人的控制獲得好處。有權有勢的人會掌控某個群體，透過催眠大眾相信那個群體不值得信任，來合理化自己的行為。他們很早就發動戰爭，無所不用其極地要大家別相信女性。

當我們還是小女孩的時候，家人、老師、同儕強力灌輸，女生大聲講話、提出大膽想法和懷抱強烈感受，都是「過頭」的現象，一點也不「淑女」。我們學到，不能相信自己的獨特個性。

童話故事斬釘截鐵地告訴我們，膽敢離開大路四處探索的女生，會被大野狼吃掉，或被紡錘的針扎到而死。我們學到，不能相信自己的好奇心。

美容產業說服我們相信，我們的大腿、捲髮、皮膚、指甲、嘴唇、睫毛、腿毛、皺紋會引起反感，必須遮蓋和人為介入改變它。於是，我們學到不能相信自己棲身的這副身體。

節食文化告訴我們，控制食欲是建立自我價值的關鍵。於是，我們學到不能相信自己的飢餓感。

政治人物堅稱，我們對身體和未來的判斷不足為信。因此，必須要由那些我們不認識的立法人員，來掌控我們生育或不生育的權利。

法律體制一再向我們證明，即使我們有自己的記憶和經驗，也不足採信。假如有二十名女性站出來說：「是他。」但只要那一名男性說：「我沒有。」他們就會相信他，而去懷疑和汙衊她們，屢試不爽。

在宗教這邊，親愛的耶穌啊，關於上帝和女性，我最早接觸到的故事是亞當和夏娃的教訓。它說：女性膽敢要得更多，就是在公然反抗上帝。她不僅背叛了自己的伴侶，為家人招來詛咒，還破壞了這個世界。

孤單,女性,單身,憂鬱,哭泣。（圖／取自Pixabay）

▲女性的縮影竟然是完全失去自己。（示意圖／取自Pixabay）

我們並非天生就不相信自己、恐懼自己。那是馴化的一部分。我們被教導去相信，我們天生的模樣很壞、很危險。他們說服我們要去害怕自己。這樣一來，我們就不會推崇自己的身體、自己的好奇心、自己的渴望、自己的判斷、自己的經驗和野心。我們把真正的自己鎖起來。善於讓自己消失的女人，贏得「無私」的最高榮譽。

你能想像嗎？女性的縮影竟然是完全失去自己。這是每個父權文化的終極目標。

因為控制女性最有效的辦法，就是說服女性控制自己。我試著控制自己，控制得太久了。我花了三十年的時間用化妝品遮掩自己的臉龐，服用藥劑和注射肉毒桿菌來解決皮膚問題。但我後來放棄了。我的皮膚很好啊。

我有二十年離不開吹風機和直髮器，想方設法叫我的自然捲聽話。但我後來放棄了。我的頭髮很好啊。

我有好幾十年陷入暴飲暴食、催吐和節食的循環，想要這樣控制身材。當我不再那麼做時，我的身體成為它本來該有的樣子，也很好啊。

我用食物和酒精麻痺自己，試圖控制自己的怒氣。當我放棄了，我學到，怒意並不代表問題出在我身上，而是有事情出錯了。就在那裡，或許我有能力去改變一些事情。

我不再當安靜的和事佬，開始用大聲表達意見來維護和平。我的怒氣，它很好。

我一直被蒙在鼓裡。我身上唯一不對勁的地方，其實是我相信自己不對勁。我不再把生命浪費在控制自己，開始相信我自己。我們會去控制自己不相信的事物。我們可以控制自己，也可以愛自己，但兩者只能擇一。愛是控制的反面，愛需要信任。

現在的我很愛自己。愛自己表示我和我自己的關係，以信任和忠誠為基礎。我相信自己，我就是我自己的靠山，我要擁護自己的意見。我要拋開別人對我的期待，不放棄自己。我寧願讓所有人失望，也不讓自己失望。我寧願丟下所有人，也不丟下自己。

我和我自己，我們要至死不渝。

世界需要有更多女性停止對自己的恐懼，開始去相信自己。世界需要一大群脫韁的女人。

★本文摘自三采文化出版《我，不馴服》，作者格倫儂‧道爾（Glennon Doyle），走過青春期暴食症、酗酒，又面臨丈夫不忠，在她努力拯救挽回這段婚姻後，命運又拋出了變化球——她愛上一位女人，但不逃避來自內心的聲音，並將她的故事寫成新書《我，不馴服》。該書全球銷破200萬冊，出版後蟬聯亞馬遜書店暢銷榜70週，連歐普拉、艾馬華森都是她的粉絲，英國歌后愛黛兒（Adele）還激動推薦，「這本書會震撼你的大腦，讓靈魂尖叫！」

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