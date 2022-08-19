避經濟崩盤未示警俄將入侵　澤倫斯基引發撻伐

▲烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

本星期以前，烏克蘭人似乎認為總統澤倫斯基是不顧個人安危留守首都基輔，率領全民抵抗俄羅斯入侵的國家英雄。直到媒體揭露，他去年就獲知俄國可能開戰，卻為了不讓經濟崩盤而選擇隱瞞。

澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）接受「華盛頓郵報」（The Washington Post）訪問證實，儘管美國不斷示警，告知俄羅斯打算攻打烏克蘭，他卻沒有和民眾分享。這戳破了他的英雄幻象，招致俄烏開戰以來空前的批評聲浪。

烏克蘭老百姓在推特發文分享他們的故事，陳述在毫無準備的情況下面對俄軍侵略，經歷混亂和流離失所，並表示若當初早點知道將遭遇侵略，可能會做出不同選擇。

公眾人物和學者在臉書發文，痛批澤倫斯基選擇淡化侵略風險的決定，並稱隨後發生的戰爭暴行，他起碼要擔負若干責任。

澤倫斯基在16日刊登的華郵專訪中說，他擔心一旦把俄軍即將入侵的消息說出，烏克蘭民眾會陷入恐慌，爭相逃離國家，導致經濟崩潰，因此他選擇不把美國的嚴正警告告知民眾。

澤倫斯基說：「如果說出來…那麼從去年10月開始，每個月都要損失70億美元（約新台幣2107億元），等到俄羅斯人真正發動攻擊的那一刻，只需要3天就能把我們攻下。」

澤倫斯基還把俄軍無法攻下首都基輔拿來當佐證，自稱做了正確決定。

他說：「當侵略開始時，我們盡可能保持堅強。雖然有些人離開，但絕大多數人留了下來，為家園而戰。儘管這或許聽起來有點嘲諷，但就是這些人阻止了一切。」

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）負責警告澤倫斯基俄國即將入侵。兩人在蘇格蘭格拉斯哥參加氣候變遷峰會時於場邊會面，布林肯拿出衛星圖片，向澤倫斯基解釋俄國即將發動攻擊。

布林肯回憶，「只有我們兩人，距離只有兩英尺，那是一次很艱難的對話」。

布林肯見過澤倫斯基，知道可以對他開誠布公，但「告訴某個人，你認為他的國家即將被攻打」仍舊是一件很不真實的事情。他發現澤倫斯基「很嚴肅，陷入沉思」，態度半信半疑，表示要和自己的團隊討論一下。

澤倫斯基說，「烏克蘭過去多次見識過俄羅斯佯攻」。布林肯知道，他在擔心一旦造成恐慌，對烏克蘭經濟帶來的衝擊。

布林肯展示情資，然後澤倫斯基表示懷疑，這形成了一種模式，之後數個月在檯面上、檯面下又經歷了幾個回合。烏克蘭無法拒絕美國提供情報，但就他們來看，情報內容不過是推測。

澤倫斯基回憶，他聽到美國發出警告，但美國沒辦法提供烏克蘭自衛武器。「你可以說一百萬次，『聽著，要發生戰爭了』，那你們可以給我們戰機嗎？可以給我們防空系統嗎？答案是，抱歉你不是北大西洋公約組織（NATO）的一員，那我們到底在討論什麼？」

許多烏克蘭人不認同澤倫斯基把國家經濟置於人民福祉之上，他們認為要是當初政府讓人民對戰爭做好充分準備，許多人命或許不必犧牲。

「烏克蘭真理報」（Ukrainska Pravda）總編輯穆賽耶娃（Sevgil Musaieva）在臉書發文表示，她感覺被澤倫斯基的解釋所冒犯，稱他根本是在質疑烏克蘭人的智慧。她表示，每月70億美元的經濟損失，和人命相比根本不值一提。

記者布克維奇（Bohdan Butkevich）在臉書寫道，「老實說，讀到（澤倫斯基）提到撤離的事，我寒毛直豎…一個良知上有馬立波（Mariupol）、布查鎮（Bucha）和刻松（Kherson）的人，怎麼說得出撤離會拖垮國家？」他提到的地方都是俄軍被控犯下血腥暴行的所在地。

烏克蘭作家巴布基娜（Kateryna Babkina）說，住在受戰亂威脅地區的平民，尤其是那些有孩童、老人和行動不便者的家庭沒有獲得警告，這「不是出了個小差錯，不是不幸的誤解，不是戰略誤判－這是犯罪」。

澤倫斯基的幕僚和發言人都沒有回覆華郵的置評要求。

不過也有人替澤倫斯基辯護。在商學院教書的畢卡（Valerii Pekar）在臉書發文說，烏克蘭從媒體可以充分獲得美國示警的相關新聞。「那些在閱讀美國情報相關新聞後沒有收拾行囊的人，無權說他（澤倫斯基）沒有示警。」

格內斯（Olena Gnes）在臉書說，「我們都知道，都了解戰爭要來了，我們只是不想相信，因為這太可怕了。澤倫斯基無論說不說，都不會有多大改變。」

穆賽耶娃說，有些批評來自逮住任何機會攻擊澤倫斯基的政敵，但許多也來自非政敵。仍處於戰時的烏克蘭傳出前所未見的憤怒聲浪，這或許是公關大師澤倫斯基和團隊面臨的「第一場重大公關危機」。

即使是理解澤倫斯基不想引發恐慌的人，也質疑他為何沒做些什麼，來改變俄國侵烏帶來的後果－從儲備血庫，到在俄烏邊境挖壕溝，避免俄國侵門踏戶直逼基輔，有太多事情可以做。

這些問題懸而未解，但30歲的烏克蘭民眾奧克薩娜（Oksana）認為，現在不是追究答案的時候。她18日在基輔一家咖啡廳受訪，由於事涉敏感僅願透露名字。

奧克薩娜說，有些人質疑澤倫斯基的選擇，爭論他為何沒多做些什麼，「現在討論這些只會帶來傷害，烏克蘭能夠勝利，是因為我們相信總統和我們的軍隊。所以我準備等到贏得戰爭之後，再來求一個解釋」。

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