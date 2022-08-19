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台商帶150萬救2人！女稱台積電上班　自願詐騙業績好…仍被賣掉

▲▼彰化人蛇集團女蛇頭張女拐賣台人赴柬埔寨遭逮。（圖／記者鄧木卿翻攝）

▲詐騙集團把目光轉向台灣人，圖為彰化人蛇集團女蛇頭張女拐賣台人。（圖／記者鄧木卿翻攝）

中央社

柬埔寨打工陷阱話題延燒，當地一名台商4月初帶著近5萬美元（近150萬台幣）前往西港救出2名台灣人，由於柬國地方官員受賄包庇，救援過程只能直接與中國黑道交手，呼籲台灣人別再涉險。

柬國打工陷阱不僅涉及人口販運，遭利誘前往工作者幾乎均從事網路詐騙，「產值」相當驚人，包括中國、台灣、柬國的不法分子皆參與其中。這名受訪台商在柬埔寨耕耘近30年，為避免「擋人財路」要求匿名。

這名台商表示，柬埔寨打工陷阱喧騰多年，最初的被害人與加害人都是中國人，直到COVID-19疫情爆發後，柬埔寨一度鎖國，加上中國公安嚴打，這些「準騙子」出境前就會被攔下，詐騙集團在「缺工」的情況下將目光轉向台灣人。

這名台商指出，今年4月有2名台灣被害人家屬向立委陳情，後來透過關係輾轉找上他幫忙，被害人當時都被中國籍人士拘禁在施亞努港（Sihanoukville，簡稱西港），他從金邊開了4小時的車帶著4萬6000美元贖人。

▲▼柬埔寨市區街道。（圖／記者許靖騏攝）

▲柬埔寨市區街道。（圖／記者許靖騏攝）

這名台商回憶，西港有很多賭場，背後幾乎都是中國人在經營，這些人擅於「用合法掩護非法」，即樓下是正當賭場，樓上則是網路詐騙基地，還會僱用當地軍警全副武裝充當保全，外頭還架起4層樓高的烤漆板，「打工」的人很難逃跑。

他說，由於網路詐騙的對象多是中國人，柬國政府在中國壓力下也會幫忙打擊犯罪，然而「詐騙事業」年產值達人民幣數千億元，不法分子賺到錢也會買通當地行政、執法人員，「大家都是命運共同體，往往捉幾個充數而已。」

今年4月初被這名台商救出的2名被害人分別為一男一女，年約30歲，女生自稱之前在台積電上班，男生則是一名健身教練。

台商表示，這名女生一開始抵達柬埔寨是自願在一個以台灣人為首的詐騙集團中工作，因業績不錯而被當地的台灣友人勸說至「福利更好」、以中國人為首的詐騙集團中工作，後來才知道自己被以2萬美元轉賣。

▲▼桃園機場警方攔截即將飛往柬埔寨金邊的2名女子。（圖／記者游宗樺攝）

▲台商呼籲不要掉入高薪海外打工陷阱，圖為桃園機場警方攔截即將飛往柬埔寨的2名女子。（圖／記者游宗樺攝）

至於這名健身教練自述原本在台灣每月可賺新台幣10萬元，但各種防疫限制讓他收入全無，又看到網路上所張貼前往柬埔寨擔任服務生的「徵才資訊」，沒想到卻落入人蛇集團的手中，一樣被以2萬美元賣出。

台商回憶，救援過程難度不一，在救援這名女性時，藏身幕後的中國黑道人士表示，自己當初跟人買了2萬美元，只要「不賠本」就好，最終很順利地一手交錢一手放人。

不過這名健身教練則被坐地起價，台商指出，對方只買2萬卻向他開口說要贖人必須要另外支付1萬2000美元的「騙子養成訓練費」，但為了救人，他只好請公司會計趕快去銀行再匯差額給他。

▲▼柬埔寨市區街道。（圖／記者許靖騏攝）

▲柬埔寨市區街道。（圖／記者許靖騏攝）

台商順利贖回2人後，深怕他們又落入人蛇集團手中，連夜將2人從西港載回金邊安置在自己公司宿舍裡。事成之後家屬匯來贖金，至於返台機票、當時入境台灣的PCR篩檢等生活雜支，台商說「就當做善事」。

這名台商表示，等待返台期間，他也趁機教育2人，載他們到金邊看看當地人在烈日下勞動的景象，「這些建築工一個月才賺400美元」，勸告他們別再輕信工作輕鬆、月領高薪的噱頭，以免再次落入打工陷阱。

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