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「豬仔」求助下場更慘！10男1女慘遭凌虐爆血　最年輕僅18歲

▲▼ 馬來西亞民主行動黨格西當州議員謝守欽7月協助救出被騙到杜拜工作的年輕女子。（圖／翻攝自臉書）

▲ 謝守欽7月才居中斡旋救出被騙到杜拜工作的年輕女子。（圖／翻攝自臉書）

記者陳宛貞／綜合外電報導

東南亞打工詐騙猖獗，馬來西亞11名「豬仔」被騙到柬埔寨及寮國，最年輕的僅有18歲，為了逃命對外求助，但母國政府和當地執法單位都未積極救援，加上試圖逃離被發現後慘遭毒打、割傷，從此受到嚴密監控，甚至被轉賣或送往其他地點，再也無法和家人聯絡，脫困越來越難。

根據大馬《中國報》，馬來西亞民主行動黨格西當州議員謝守欽（Allex Seah）19日在記者會上指出，向他求助的這批豬仔包括10名男子及1名女子，約在半年至1年內被誘騙出國工作，年齡介於18至35歲之間，先前成功聯絡上家人，提供所在地點和相關情報，但當地執法單位及大馬外交部未積極處理，令他們枯等整整2個月，處境反而更加危險。

謝守欽說明，這11人中有9人分別在寮國的3個地點，另2人在柬埔寨，他們冒險拍下工作地點，並和相關資料及手持身分證的照片傳給家人備案，但大馬警方因此事遠在國外而無能為力，當地警方又百般推卸，始終沒有作為。

他們剛開始還能和家人聯絡，不久後卻被發現對外求助，因此遭到虐打，身體被割傷，從此受到嚴密監控，難以和外界取得聯繫，也有人被轉賣到其他地點，想求助也得從頭開始。

他透露，除柬埔寨及寮國，還有大馬民眾被騙到泰國和杜拜，其中一對男女相信在泰國以做生意為由開戶就可獲得一筆錢，10天後便可返國，未料被綁到寮國詐騙；還有一名年輕女子被騙到杜拜的網路賭場，因難以適應想回國，家人卻被要求支付數萬令吉的贖金。

謝守欽取得豬仔被虐待、割傷的影片，並向警方跟進調查進度，但因此案涉及外交層面，警方也無權限處理，甚至反過來向他求助。他呼籲外交部，既然兩國政府握有相關資料，應該採取行動，包括向當地執法單位施壓，盡快展開救援。且因詐騙主謀被指是中國人，他認為中國政府及大使館也應提供協助。

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