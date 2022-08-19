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黃石公園溫泉驚見「一隻漂浮人腳」　腳上還穿著鞋

▲▼黃石國家公園,黃石公園。（圖／翻攝自Facebook／Yellowstone National Park）

▲黃石國家公園一名員工在公園南部的西拇指間歇泉盆地的深淵池中發現一隻斷腳，腳上還穿著鞋子。（圖／翻攝自Facebook／Yellowstone National Park）

實習記者殷稚雅／綜合報導

美國黃石國家公園（Yellowstone National Park）的一名工作人員，近日在公園內的一處溫泉發現「一隻斷腳」。園區發現當天立刻封閉該區域，並將現場交由相關單位進行調查。

綜合外媒報導，黃石國家公園的發言人沃辛（Morgan Warthin）於聲明中表示，一名工作人員16日在公園南部的溫泉中，發現一隻漂浮的鞋子，還在裡面看見疑似為人腳的身體部位。該深淵池所處的區域與其停車場在當天暫時關閉，現在已重新開放，但目前並無可報吿的調查進度。

深淵池（Abyss Pool）位於黃石湖西拇指間歇泉盆地（West Thumb Geyser Basin），穿越公園的南環南側。該處為一個53英尺（約16公尺）深的溫泉池，溫度約為華氏140度（攝氏60度），也是黃石公園內最深的溫泉之一。國家公園也在網站上提醒，該溫泉曾造成多人傷亡，遊玩時要避免太過靠近。

黃石國家公園官方網站指出，溫泉內的過熱水（Superheated Water）接觸到地表時會冷卻、下沉，再被底下的熱水取代，這樣的循環能夠阻止水達到噴發時所需的溫度。

2006年俄勒岡州就有一名男子掉入園內一個沸騰的酸性溫泉後死亡，屍體更在不久後溶解於池中。當時池底的溫度達到華氏212度（攝氏100度），已滿足池水開始沸騰的溫度，最後釀成悲劇。

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