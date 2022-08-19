樂天加速撤離中國市場！韓系美妝將閉店50%　目標轉向北美、東南亞

▲樂天百貨成都環球中心店。（圖／CFP，下同）



記者羅翊宬／編譯

儘管南韓與中國互為重要的經濟貿易戰略夥伴關係，不過受到北京當局在南韓佈署薩德系統後實施「禁韓令」的影響，南韓企業在中國市場始終遭遇巨大損失，其中樂天百貨日前決定，將從中國撤出留守的最後一間百貨公司。而有消息指出，其實南韓美妝與時尚相關企業不敵禁韓令、新冠疫情與國潮主義影響，目前正準備撤離中國市場。

根據韓媒《中央日報》，南韓樂天百貨（樂天購物，Lotte Shopping）於昨（18）日在理事會中決定賣掉位於中國四川省成都百貨公司的持股，樂天百貨成都店為過去該企業在中國擴展的5個地點中，最後留守至今的唯一一間百貨公司。

事實上，樂天百貨2008年開始打入中國市場以後，便陸續在天津、山東省威海、四川省成都、遼寧省瀋陽攻城掠地，不過自從2017年時任南韓總統朴槿惠同意駐韓美軍在境內部署薩德系統（THAAD，終端高空飛彈防禦系統）後，便招致北京當局祭出的「禁韓令」，樂天企業在中國的市場遭遇極大困境、面臨虧損，因此陸續關閉當地店鋪。

南韓化妝品知名領導品牌愛茉莉太平洋（Amore Pacific）其實也在為陸續撤離中國市場做出準備，旗下的化妝品品牌「Etude House」從去年起便陸續收掉在中國境內的線下店鋪；同樣屬於旗下的高端時尚美妝品牌「赫拉」（HERA）；另一旗下化妝品品牌「悅詩風吟」（Innisfree）原本在中國則有280間店鋪，今年目標為撤出一半以上店鋪。

報導指出，從愛茉莉太平洋近來發表的今年第2季銷售成績來看，該集團在中國市場的銷售成績與前一年相比下跌50%以上，在中國「新冠清零」的影響下，由於上海等大都市面臨封城，導致製品生產、物流、賣場管理大受影響，且中國最近更是刮起「國潮」，在當地本土品牌崛起後，來自南韓的彩妝品牌更面臨困境。

▲愛茉莉太平洋旗下美妝品牌「Innisfree」在上海的品牌店。（圖／CFP）

擁有服裝品牌百家好（BASIC HOUSE）、Mind Bridge的南韓企業TBH Global從今年起也決定將其持有的法人、商標權轉賣給中國當地企業。該企業相關人士表示，「過去顛峰時期，在中國至少擁有1700間店面，然而自從經歷薩德事件、新冠疫情後，我們才決定陸續撤離中國市場。」

韓國貿易協會上海分部今年6月針對跨足中國市場的177間南韓企業進行調查，結果高達55.3%表示未來將會縮小、中斷在中國的市場規模，甚至全面撤出中國；97.4%的企業則表示今年上半季在中國的銷售面臨虧損。

對於未來的事業展望，陸續從中國市場撤離的樂天百貨關係人士透露，未來將獲擴展在印尼、越南等東南亞國家的事業規模；至於愛茉莉太平洋則看準了北美與歐洲市場，因為北美市場的銷售成績與去年同期相比增長66%。

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