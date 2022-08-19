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大陸 大陸焦點 特派現場

老天爺也擋不住！　新娘摔斷腳「騎車滑完紅毯」堅持嫁

中國浙江一名新娘在婚前弄斷腿，只好滑著小車子完成婚禮。（翻攝自微博）

▲中國浙江一名新娘在婚前弄斷腿，只好滑著小車子完成婚禮。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

中國浙江近日出現一場可愛的婚禮，新娘因為婚前不小心把腿弄骨折了，又因為婚禮已經延了2次不想再改期，只好自己騎著滑板車「滑完整套儀式」，引發網友討論，甚至登上熱搜。

據《西部決策》報導，這名浙江的新娘在婚前去玩橡皮艇，沒想到左腿不慎骨折，但因為婚禮已經因為疫情延期2次，不想再度改期了，只好用四輪小滑板代步，跪在滑板上滑完整套婚禮儀式。

影片中可以看到，新娘從家裡、停車場、再滑到婚禮現場，連紅毯也是用滑的進場，讓現場賓客樂得合不攏嘴。新娘表示，賓客們覺得很好笑，也都理解她以這身姿態現身，但她自己覺得是件悲慘的事。

這場婚禮也引發中國網友熱議，甚至登上了熱搜，「有沒有可能老天攔了你兩次，第三次攔不住了」「這個婚，我跪著也要結」「我上一次婚姻就是結婚前腿斷了，然後離婚了！」「我跌跌撞撞奔向你」「沒有什麼能夠阻擋，她對婚姻的嚮往」「老天已經不讓你嫁，非要嫁」。

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