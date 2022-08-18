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裝潢工提問遭嗆「照做就對了」 ！笑揭奇葩成品照：設計師BBQ了

▲▼室內裝修，裝潢，工人，室內設計。（圖／視覺中國）

▲有裝潢師傅向設計師點出問題，不料卻遭嗆「照做就對了」。示意圖，非新聞當事人。（圖／視覺中國）

網搜小組／閔文昱報導

年輕人初入社會總是會有許多想法，但還是應該要聽聽職場老鳥的意見。一名裝潢工表示，近日與一名剛畢業的年輕室內設計師配合，但對方卻只堅持自己的設計想法，完全不考慮現場狀況，甚至在他提出意見時還狠嗆，「你只是施工人員，照做就對了。」讓他最後做出了一個毫無用處的水龍頭。貼文一出，引發熱議。

一名裝潢師傅在臉書社團「爆廢公社」發文表示，這名剛畢業的年輕室內設計師只知道要縮減空間，卻不考慮現場狀況，堅持要把給洗衣機用的水龍頭設計在緊鄰洗手台的地方。然而，他向設計師點出設計缺點後，對方卻又覺得自己設計理念沒錯，甚至還反嗆「你是設計師還是我是設計師，你只是施工人員，照做就對了。」

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▲一名工班表示，菜鳥設計師不願聽取師傅意見，導致水龍頭「0作用」。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

▲菜鳥設計師不願聽取師傅意見，導致緊鄰洗手台的水龍頭「0作用」。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

對此，原PO只能按照設計師的想法施工，但水龍頭裝上後馬上就出現「把手太大開不了」的問題，讓他不禁笑稱「這下BBQ了吧，看你怎麼跟業主解釋」。原PO坦承，業主雖是外行人，但其實一開始便看出問題，只是不說而已，並與師傅們串通好要來「設計」設計師，事後將設計師唸了一頓後，師傅已將水龍頭的問題解決。

▲一名工班表示，菜鳥設計師不願聽取師傅意見，導致水龍頭「0作用」。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

▲裝潢師傅將水龍頭把手拆開，順時針轉90度再裝回，順利解決問題。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

貼文一曝光，馬上引發不少網友關注，紛紛表示「只是會讀書跟多了證照而已，其實很多實務不如現場的大哥大姐們，所以還是要尊重專業」、「難道這就是最新的省水裝置」、「笑死，我自己做設計的，感覺這位真的是欠修理，不懂尊重師傅真的不好」、「蠻省水的設計」、「看來是省水裝置」、「好濃的菜味」。

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