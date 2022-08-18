ET專訪／監督市政24年老司機　林耕仁：最知道新竹痛點在哪裡

▲林耕仁說自己監督市政24年，還是土生土長的新竹人，最了解家鄉的痛點與迫切需求。（圖／林耕仁競選辦公室提供）



記者陳凱力／專訪

2022年新竹市市長選舉國民黨派出24年資深議員林耕仁挑戰寶座。選擇從監督市政的的角色抽身轉換，林耕仁說，自己才最最知道新竹市的「痛點」在哪裡的人，面對貧富差距越來越極端的城市，他提出以「舒適減壓、永續新竹」為目標的五大策略主軸。

林耕仁認為，新竹市要成為科技首都、全國最年輕的城市，同時還是生育率名列前矛，必須敢生也敢養。新竹市是富含豐厚文化底蘊、存在歷史縱深的百年古城，集傳統風華與現代高科技發展於一身，是台灣絕無僅有的城市。

▲新竹市東區幾個里連續幾年入榜全國最有錢的里，但該地區產業人口高度密集、生活步調快、物價高，居民相對生活壓力也大。（圖／記者陳凱力攝）



但是，過去七年半這座城市的貧富落差逐漸拉大，全國最有錢的關新里和全國倒數貧窮里都在新竹市，這顯示新竹市的發展已出現高度失衡。東區產業人口高度密集，居民生活壓力大，到了北區、香山區產業無法復甦，發展更是逐漸沒落，一座城市兩種極端，對於一座自詡為科技首都的城市，市民光榮感愈形低落。

林耕仁認為，新竹市要成為多元開放、包容共享的城市，各個區都該有自己的特色，這也意味著新竹必須要有宏觀、全面性的城市治理的策略，因此提出「舒適減壓、永續新竹」，就是希望讓不管是原本居住在新竹、或是外來移入的新朋友，都能夠得到全方位的照顧，在新竹這座城市安居樂業。

林耕仁解釋，多元發展，舒適減壓是為了平衡區域發展、降低市民生活壓力，永續新竹，則是在托育、居住、長照、教育等機能提升，讓下一代人也能夠留在新竹。對於已經逐漸極端的東區要注重教育、托育、交通改善，北區則要聚焦舊城活化，而香山區，則急需導入產業連結。

林耕仁依這個願景為方向，提出五大策略主軸，包含教育新竹、便捷新竹、質感新竹、安心新竹、未來新竹。

教育：包含「以全球化素養為主軸發展國際化教育」、「推動在地議題融入創新教育」、「結合學校、區所里鄰、警政合作，讓體罰、毒品、性侵、霸凌絕跡於校園」三大面向。

便捷：建置智慧科技和大數據交通管理系統，導入智慧創新及科技治理的思維，用大數據的方式，來找出交通規劃的最佳選擇，比如動態調整主要幹道的紅綠燈秒數、適度紓解尖峰車輛。

質感：年輕家庭最需要的托育，即便是專職照顧的爸爸或媽媽，也需要有「放鬆喘息」的服務。因此，林耕仁強調，將閒置公有空間，打造公共臨時托育中心，目前規劃將建立每區至少三處臨托機構，讓新竹育兒環境更加友善，年輕爸爸媽媽生活質感不大折。

安心：林耕仁大膽提出「市民安心保」全民意外險，只要設籍在竹市4個月以上，就符合意外險的保障，由市府支付保費，讓市民能夠安心而且無後顧之憂。此外，因應高齡化社會到來，還有敬老卡2.0，擴大使用範圍，讓敬老卡可以在台鐵、國道、以及看診時部分負擔也可以繳付，長者更有尊嚴，也同時紓解年輕人壓力。

未來：林耕仁則宣示打造「香山科技廊帶」，向北結合新竹科技園區，向南連結竹南科技園區，未來發展生醫、物聯網、電動車等前瞻產業，願景目標是讓新竹的蛋黃區擴大、蛋殼區消失，平衡區內發展，刺激人口流動，達到舒適減壓。

▲林耕仁認為，將科技手段導入各項市政，相信可以減少政府成本，卻能極大化效用。（圖／林耕仁競選辦公室提供）

如果在政見中選擇一項「當務之急」，林耕仁則認為，推動新竹成為智慧城市，是他上任後首要目標。

他強調，新竹因有竹科，而成為其他城市都沒有的絕佳區位，竹科包含半導體、光電、通訊、生物科技、精密機械等產業，都有可運用在城市建設和都市治理的應用，將科技手段導入各項市政，相信可以減少政府成本，卻能極大化效用。

交通壅塞一直是新竹市的痛點，比如改善交通，但能否引進大數據以及智慧交通管理系統，針對主要幹道以及匝道的交通號誌秒數，在尖峰時段動態調整，讓數據不段運算，找出在特定時間最能有疏導車流的模式，這完全是可行的。此外，如果未來新竹市的建設，能優先採用竹科及新竹市廠商的產品，不但對於竹科廠商拓展外銷有極大的助益，也同時可吸納其他潛在廠商來新竹市設立公司，創造在地人就業。

林耕仁指出，竹科的5G基地台、無線網路路由器、感應器（SENSOR）、數位攝影機（IP camera )、LED大型面板、物聯網（IOT）、智慧路燈、電腦週邊商品，都是智慧城市基礎建設的一部份，未來擔任市長，會邀請竹科及新竹市廠商共同參與新竹市智慧城市發展。