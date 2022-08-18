「好大的官威、你做什麼他就做什麼」　「星爺哏」系列入選戰引熱議

▲陳時中、蔣萬安、黃珊珊。（合成圖／記者李毓康、周宸亘、李毓康攝）

記者詹宜庭／台北報導

國民黨台北市長參選人蔣萬安日前引用電影《九品芝麻官》台詞，批評民進黨參選人陳時中「好大的官威」；而北市副市長黃珊珊也以周星馳電影《食神》台詞「你做什麼他就做什麼」，開嗆陳時中大巨蛋「政見」毫無新意，一系列「星爺哏」引發網友熱議。

「好大的官威」源自於1994年電影《九品芝麻官》劇中台詞，用以調侃某人排頭很大；而這系列爭議緣起於，台北巿內湖區港墘里長魏景城指控陳時中為內湖交通政見罵自己「無腦」，蔣萬安聲援里長並批評陳「好大的官威」，狠酸陳時中「離年輕人比較遠」。

除了「好大的官威」，黃珊珊17日更在臉書批評，所謂政見發表與跑步、游泳比賽不同，「不是你做什麼他就做什麼，把別人做的事抄來再講一次，是不允許的」，其中「你做什麼他就做什麼」，就是引用1996年電影《食神》內的經典台詞。

黃珊珊認為，北市府堅守公共安全，否則無須與遠雄耗這麼久，一個政黨為了選舉，蓋出負評連連、充滿安全疑慮且廁所門還裝反的新竹棒球場，真的沒資格再說自己多為公共安全著想。

對於一系列「星爺哏」，網友們紛紛留言「好笑的是，某黨做的佛跳牆常常爆炸」、「就是沒官職才說你在耍官威，聽不懂嗎？」、「沒官職都這麼威武了，有官職還得了」、「沒官職但一直都有官威，不信問別人」。

▼「星爺哏」引發網友熱議。（圖／翻攝臉書）

