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選前100天／高雄藍綠歸隊！柯志恩靠自己拚突圍　陳其邁穩健定調

▲▼ 陳其邁、柯志恩。（圖／ETtoday資料照）

▲高雄市長陳其邁（左）、國民黨高雄市長參選人柯志恩（右）。（合成圖／ETtoday資料照）

記者詹宜庭／台北報導

高雄市長選戰正式倒數100天，選情進入白熱化階段，民進黨高雄市長陳其邁力拼連任，國民黨則徵召前副秘書長柯志恩空降參選。根據《聯合報系民意調查中心》最新資料指出，陳其邁以53%支持度領先柯志恩18%，面對罷韓後，高雄市的藍綠基本盤歸隊，未來會是柯志恩能有所突破、成功拉近票數差，還是陳其邁的穩健節奏直接為選戰定調，仍有待觀察。

高雄市一直以來為綠營鐵票區，2016年民進黨候選人陳菊曾以68.1%超高得票率取得壓倒性勝利，拿下近百萬票。不過卻在2018年時，遭國民黨候選人韓國瑜的「韓流風潮」逆襲，以61萬餘的得票數成功突圍，藍綠輪替，跌破眾人眼鏡。

然而因為市府團隊表現及韓國瑜個人爭議，讓韓國瑜在2020年，又以93萬9,090張同意票遭到高雄市民罷免，成為中華民國首位被罷免的直轄市市長。

罷韓過後，高雄市藍綠基本盤「打回原形」，加上陳其邁團隊執政後的高滿意度，讓高雄變回藍營艱困選區，國民黨的市長參選人一度難產，包括李四川、張亞中、羅智強、楊志良、陳麗娜、曹桓榮都曾被點名，最後黨中央決定徵召智庫執行長柯志恩參選高雄市長。

根據《聯合報系民意調查中心》5日發布的最新民調，結果顯示陳其邁看好度超過70%、柯志恩看好度僅4%、25%無法判斷；此次民本調查於7月29日至8月1日晚間，訪問1088位高雄成年民眾，167人拒訪，抽樣誤差在95%信心水準下約正負三個百分點。

柯志恩出身屏東，空降高雄也引起不小爭議，且柯曾切割韓國瑜「愛情摩天輪」政見，讓部分韓粉不願買單。儘管柯志恩急忙消毒，表示韓國瑜團隊從過去到現在，他們2年內做的基礎建設都是在最快時間做到，對高雄市民的貢獻應受到更大支持，「絕對是大家有目共睹績效很好的團隊。」，但也可藉此觀察到，藍營高雄基本盤不僅萎縮，雜音也多。

不僅先天失利、後天也失調，面對民調大幅落後對手，柯志恩坦言，陳其邁為現任高雄市長，民調領先是很正常的事，她在參選前就很清楚，這場選戰非常艱辛，資源也不對稱，「國民黨已經不像當年，黨中央現在沒有辦法提供候選人資源，所以只能靠自己。」

綠營部分，就任屆滿兩年、力拼連任的陳其邁全力推動捷運興建等重大建設，爭取台積電到高雄，將產業轉型打入半導體供應鏈，出身公衛領域的陳其邁，在防疫的表現上同樣頗受好評。在最新民調中，陳其邁施政表現獲得高雄市民63%的高滿意度，穩札穩打的執政風格受到肯定。

然而，截至目前距大選還有100天，陳其邁是否能靠穩札穩打方式成功拿下連任？或是柯志恩能複製「韓流風潮」有所突破，都仍有待觀察。

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