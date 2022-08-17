頓內茨克領導人發賀電給金正恩　盼與北韓「平等互利合作」

▲ 北韓官媒公開普希林寄給金正恩的賀電內容。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

北韓7月宣布承認烏克蘭東部盧甘斯克人民共和國（LPR）及頓內茨克人民共和國（DPR）為獨立國家，烏克蘭隨即宣布與北韓斷交。北韓官媒17日報導，頓內茨克人民共和國領導人普希林（Denis Pushilin）近日致函北韓領導人金正恩，希望與北韓發展「平等互利的雙邊合作」。

烏東頓巴斯親俄分離主義份子2014年宣布成立盧甘斯克人民共和國及頓內茨克人民共和國，北韓7月成為繼俄羅斯及敘利亞以後，全球第3個承認這二個分裂主義實體的國家。而北韓《朝中社》17日報導，除俄羅斯總統普丁在15日北韓光復節當天也曾向金正恩發賀電，普希林也致信金正恩祝賀。

普希林在信中表示，「今天的頓巴斯地區人民也如77年前的北韓人民一般，為恢復自由與歷史正義而戰。」《朝中社》提到，這封信也傳達一項訊息，即頓內茨克人民共和國和朝鮮民主主義人民共和國將實現符合兩國人民利益、平等有益的雙邊合作。

普希林此前便曾表示，希望與北韓進行「富有成效的合作關係」，並擴大與北韓貿易來往；北韓、俄國及頓內茨克官員也曾討論將北韓勞工送往烏東，協助戰後重建。不過，聯合國安全理事會2017年一項決議要求所有國家在2019年12月以前遣返所有北韓勞工，以免他們賺取的外匯用於北韓核武及彈道飛彈計畫，當時此決議也得到俄國支持。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》