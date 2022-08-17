狂撥1.2萬通電話！她「愛上報警」每天奪命連環叩　警受不了喊抓

▲杰斐遜因今年撥打逾萬通報警電話騷擾警方而被捕。（組圖／翻攝自皮尼拉斯警長辦公室、取自免費圖庫Pexels）

記者葉睿涵／編譯

美國佛州一名女子因今年瘋狂撥打了超過1.2萬通報警電話，佔據當地警局電話流量的10%，而被控以濫用報警系統和撥打騷擾電話等罪名。警方指出，這名女子頻繁給警局打電話，並不是為了報警，而是為了「騷擾、貶低和咒罵」警方，而她也承認，她之所以這麼做，是因為「喜歡玩這個遊戲」。

據福斯新聞報導，51歲的杰斐遜（Carla Jefferson）今年給聖彼得堡（St. Petersburg）警局和皮尼拉斯（Pinellas）警長辦公室撥打了1萬2512通電話，不斷在電話中「騷擾、貶低和咒罵」接線的警員，還多次用低俗的髒話或帶威脅性和性暗示的話語詆毀警方，讓警方不堪其擾。

今年7月，杰斐遜在一天內撥打了512次電話報警，導致警方無法接聽其他重要的求助電話與緊急情況，同時還干擾了警方回應普通居民求助的能力，因此警方決定以濫用報警系統、撥打騷擾電話等3項輕罪，將其控上庭。

事實上，杰斐遜2個月前才剛因不停撥打報警電話，而被警方逮捕了2次，不過她隨後就被保釋了。杰斐遜承認，她不斷撥打電話給警方，甚至不願逃跑，堅持待在家中等警方上門，是因為她「喜歡玩這個遊戲」。