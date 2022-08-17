　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

經濟特區淪詐騙溫床！他曝「柬埔寨畸形產業生態」：成敗都是博弈業

▲▼柬埔寨金邊國際機場2017年遣送70多名涉嫌從事網路詐騙犯罪的被捕中國公民。（圖／達志影像／美聯社）

▲柬埔寨詐騙、人口販運等犯罪問題近來頻頻在媒體上曝光。圖為柬埔寨2017年金邊國際機場，當局正在遣送70多名涉嫌從事網路詐騙犯罪的被捕中國公民。（圖／達志影像／美聯社）

記者周依儒／綜合報導

近日台灣民眾被高薪誘騙去柬埔寨，落地後卻慘遭虐打、囚禁甚至強暴性侵等事件頻傳。對此台大政治系教授楊永明也在Podcast節目《Wow世界熱鬧什麼？》中分析，為何柬埔寨會突然成為全球詐騙天堂，以及該國在經濟疫情衝擊下所走向的畸形產業發展。

▲點擊收聽《Wow世界熱鬧什麼？》，20分鐘聽懂柬埔寨為何淪詐騙溫床！

楊永明表示，柬埔寨與越南、緬甸、寮國曾被認為是「東協經濟後段班」，但隨著越南在90年代經濟改革開放後，吸引大量企業前往投資設廠，經濟也隨之起飛，而勞動人口便宜的柬埔寨很快被大家視為「下一個越南」，開始有許多製造業、鞋類、紡織服裝加工等產業注入，海邊城市西港更引來中國投資客，期望變身成東南亞小杜拜；除此之外，柬埔寨吳哥窟更帶動該國觀光業，距離吳哥窟飛航時間約一小時的首都金邊也開設賭場，觀光業、博弈產業等迅速發展。

▲▼位於首都金邊西南方的西哈努克市（Sihanouk）擁有柬埔寨最大的海港「西哈努克港」（西港）。（圖／CFP）

▲位於首都金邊西南方的西哈努克市（Sihanouk）擁有柬埔寨最大的海港「西哈努克港」（西港），吸引大量投資客，但也淪為最大詐騙溫床之一。（圖／CFP）

但在觀光賭博業快速發展的同時，柬埔寨卻未針對教育、基礎建設或整個社會結構進行扎根重整，也並未針對經濟結構的移轉做發展，因此在這20年內，除了觀光和賭博業外，柬埔寨整體發展嚴格來說是停滯的。楊永明指出，明明柬埔寨相較於越南泰國等地，具有更強大的便宜勞動人口優勢，但卻因柬埔寨的政策選擇了一夕致富的發展策略，導致這20年「有變化，但也沒有太大改變」。

▲▼柬埔寨首相洪森（Hun Sen）。（圖／達志影像／美聯社）

▲柬埔寨政府貪腐情況嚴重，博弈產業背後多是官商勾結，勢力難以撼動，圖為柬埔寨首相洪森（Hun Sen）。（圖／達志影像／美聯社）

至於為何淪落至詐騙大本營？楊永明指出，2016年柬埔寨通過「網路博弈合法」，台灣、中國、泰國、越南等各地詐騙犯齊聚柬埔寨，豈料在2019年8月，柬埔寨總理洪森（Hun Sen）突然宣布禁止線上賭博，2020年疫情又爆發，觀光業首當其衝，與觀光共生的博弈產業一夕潰堤（柬埔寨禁止公民賭博），數十萬中國人失業離開柬埔寨。儘管政府下令禁止，但商機龐大的博弈產業豈能說放就放，又加上柬埔寨政府以貪腐聞名，多數博弈產業的背後都是政商勾結，勢力極為龐大，因此才擴張成現在的版圖。

楊永明總結，賭場、觀光不等同於詐騙，但這三者卻在柬埔寨形成了一個特殊共生體，特別是在疫情、網路發展、詐騙橫行的情況下，扭曲的發展成一個畸形產業，淪落至詐騙大本營。

《Wow世界熱鬧什麼？》：每周20分鐘，國際情勢一點通★
AppleSpotifySoundOnKKBOXGoogle Firstory

►柬埔寨「因3件事」淪詐騙天堂　他1句話搞垮博弈業！身邊人更賺了

►「海洋拉娜平替版」2入特價919元！網友大推超好用

►全國第一!回購率超高! 三花5片式平口褲!超耐穿!

ET快訊
艾成身亡太震驚！美女律師嘆：承認自己撐不下去是一種堅強
艾成身亡　夫妻倆「臉書突都關閉」！網友湧入王瞳IG留惡言
快訊／網友狂罵「為何不救艾成」　王瞳臉書緊急關閉
22男赴柬被迫找交替！他喊「不要來」秒成屍　疑被摘器官慘死
快訊／艾成身亡！王瞳見最後一面哭到虛脫　大馬父母急飛台
快訊／雷雨轟台中水淹民宅！28里二級警戒　水桶、掃斗出動了
她曝艾成生前2願望「圓夢了」　不捨悲嘆
高屏原鄉驚爆「整批被騙走」　20歲女求4萬美金贖人：否則割器
快訊／王瞳雙腳無力走出相驗室！狀況曝：非常虛脫

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

辣網紅「陰唇刺青」30秒痛苦片曝！她髒話連飆　下體腫脹禁慾1個月

不滿被要求保養槍枝！他營區內「拍照上傳」抱怨　慘遭網友圍剿

熱浪狂襲水庫沒水了！英沒頂教堂遺址再現　居民探險竟尋得文物

頓內茨克領導人發賀電給金正恩　盼與北韓「平等互利合作」

摩天輪「前方車廂」瘋狂晃動！少年探頭一看　竟是情侶全裸激戰

日本東奧組委會前理事被捕　高橋治之「涉嫌收賄」上千萬

青少年當騙子！強迫推銷香奈兒、YSL香水　「實際上是尿液」嚇壞網

經濟特區淪詐騙溫床！他曝「柬埔寨畸形產業生態」：成敗都是博弈業

相戀44年！61歲嬤披婚紗嫁了　卻在婚禮當天去世...原因曝光

狂撥1.2萬通電話！她「愛上報警」每天奪命連環叩　警受不了喊抓

周杰倫5歲愛兒升格男主角 彈烏克麗麗把妹...粉絲被帥翻！

不聽勸...山洪暴發釀7死 父子緊擁15分鐘永別..

12秒內小洞變天坑！台南最衰紅車開一半GG

貓麻醉綁手術台準備結紮　眼神空洞：我的奴才呢？

沒油了！以為進口休旅故障　女駕駛尷尬停路上警徒手推

桃機飛東南亞人潮爆滿　警嘆：能救一個是一個

海底撈比愛心店員會回？ 正妹狂被忽略下秒神反轉

男10多年未彈奏《卡農》　遇舊琴不看譜彈完整首！

喊加油邊吃補給站巧克力　網笑：還以為你在跑XD

「同志天菜」祖雄認了熱戀烏克蘭正妹！ 羞揭與女友佳娜「原先關係」

辣網紅「陰唇刺青」30秒痛苦片曝！她髒話連飆　下體腫脹禁慾1個月

不滿被要求保養槍枝！他營區內「拍照上傳」抱怨　慘遭網友圍剿

熱浪狂襲水庫沒水了！英沒頂教堂遺址再現　居民探險竟尋得文物

頓內茨克領導人發賀電給金正恩　盼與北韓「平等互利合作」

摩天輪「前方車廂」瘋狂晃動！少年探頭一看　竟是情侶全裸激戰

日本東奧組委會前理事被捕　高橋治之「涉嫌收賄」上千萬

青少年當騙子！強迫推銷香奈兒、YSL香水　「實際上是尿液」嚇壞網

經濟特區淪詐騙溫床！他曝「柬埔寨畸形產業生態」：成敗都是博弈業

相戀44年！61歲嬤披婚紗嫁了　卻在婚禮當天去世...原因曝光

狂撥1.2萬通電話！她「愛上報警」每天奪命連環叩　警受不了喊抓

從堅強到溫柔　桃園鐵玫瑰藝術節策展人耿一偉將交棒

他屎大不出！一用力...心跳直接停　醫示警便秘人：死亡風險高1.4倍

瑞克搖重製版推出…爆紅男星隔35年凍齡出演　網跪拜：迷因永流傳

最大「王功漁火節」來囉！千人烤蚵+煙火+玖壹壹　嗨翻中台灣

國人淪入柬埔寨詐騙集團陷阱　賴香伶：政府因應太消極！

「休息站霸主聯盟」吃掉一半金銀島　將推1500戶造鎮案

談台獨和裴洛西訪台　魏鳳和：中國軍隊從來不懼怕任何敵人

林凱威挨打吞首敗　葉總：不要覺得中職很簡單

桃園大廟景福宮8／20「廟埕音樂會」　600份古早味碗粿免費吃

過度去角質小心爛臉！夏季必備5款「微淨角質」2合1清潔品

21歲女開車和閨蜜玩命自拍　鏡頭拍下她死前最後驚恐表情

國際熱門新聞

女大生全裸墜樓！男同學爆認了推人

柬埔寨台人反抗遭砍斷手腳？影片真相曝

寶物開箱買到連環殺手倉庫　打開全是碎屍

特斯拉退燒！　7月份銷售量在1國家掛蛋

柬埔寨正妹多？活人被宰酷刑畫面曝

養大繼子「爬上床」　65萬粉絲網紅今成二寶媽

美第7艦隊指揮官批共軍不負責任：不反抗將成常態

13歲女玩遊樂設施被甩飛！　高速旋轉落地遭砸死

前所未有！　中國科技巨頭將演算法交給政府

航空公司：飛柬埔寨班機載客率持穩近7成

女大生遭性侵墜樓亡　送醫前還有呼吸

史上最長處決　死囚折磨3小時伏法

柬埔寨為何淪詐騙天堂　因他1句話搞垮博弈業

女墜池瞬間被巨鱷殺死　挾持屍體3小時

更多熱門

相關新聞

人蛇改越南轉柬埔寨　旅行委員會打臉原因曝

人蛇改越南轉柬埔寨　旅行委員會打臉原因曝

近年來頻傳國人受到高薪誘惑，到柬埔寨從事詐騙工作，卻被囚禁、凌虐甚至性侵，網友在臉書社團截圖，文中提及有人蛇集團先將人送往越南，再搭機轉往柬埔寨，但台北旅行商業同業公會東南亞旅行委員會則駁斥，國人入境越南，從3月開始都需要擔保，且越南簽證黑市價格要1萬多元，而從可辦理落地簽的東南亞國家入境，落地簽費用僅需1千多元，直言「這樣成本差10倍」。

張其祿：新南向花了250億卻未見實質進展

張其祿：新南向花了250億卻未見實質進展

香港爆17人在東南亞失聯　已12人安全離開

香港爆17人在東南亞失聯　已12人安全離開

別再跑去柬埔寨！　勞動部：留在國內更安心

別再跑去柬埔寨！　勞動部：留在國內更安心

詐騙收簿集團手法學柬緬　拘禁電擊全來...警救31人

詐騙收簿集團手法學柬緬　拘禁電擊全來...警救31人

關鍵字：

楊永明wow世界熱鬧什麼柬埔寨賭場觀光詐騙

讀者迴響

熱門新聞

快訊／艾成蘆洲捷運站墜樓！　當場死亡

心情不好找老婆聊了一夜！王瞳踏出家門艾成墜樓亡

國中妹脫口「阿嬤躲在冰箱」驚見遺體

27歲女搭大怒神「頭暈嘔吐」亡　母淚崩看她手垂落

艾成墜樓身亡！生前出現詭異舉動　教友目睹全程嚇傻

2年輕男堅持赴柬　家人：讓他們歷練

艾成3天前才直播開唱！生前最後發文感嘆

上銬外送員跪地畫面曝！堅持最後一單沒送

目睹艾成墜樓滿地血！超商店員「驚恐狂抓手」

艾成曾認中邪40天「狂吼自殘上下晃」影片曝！

快訊／李明依伴王瞳奔蘆洲分局　筆錄前先在門口禱告

新娘敬酒穿超辣！一轉身眾人全看傻

即／艾成墜7樓亡！王瞳悲帶2人愛犬做筆錄

艾成墜樓亡！曾緊抓王瞳留遺言「怕明天見不到妳」

即／艾成墜樓身亡！妻子王瞳宜蘭趕回蘆洲中

更多

最夯影音

更多
周杰倫5歲愛兒升格男主角 彈烏克麗麗把妹...粉絲被帥翻！

周杰倫5歲愛兒升格男主角 彈烏克麗麗把妹...粉絲被帥翻！
不聽勸...山洪暴發釀7死 父子緊擁15分鐘永別..

不聽勸...山洪暴發釀7死 父子緊擁15分鐘永別..

12秒內小洞變天坑！台南最衰紅車開一半GG

12秒內小洞變天坑！台南最衰紅車開一半GG

貓麻醉綁手術台準備結紮　眼神空洞：我的奴才呢？

貓麻醉綁手術台準備結紮　眼神空洞：我的奴才呢？

沒油了！以為進口休旅故障　女駕駛尷尬停路上警徒手推

沒油了！以為進口休旅故障　女駕駛尷尬停路上警徒手推

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

涼快舒爽一整夏！8/16-8/31毛毛商城單筆結帳滿2000現折100，再送50元購物金！Go~

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面