經濟特區淪詐騙溫床！他曝「柬埔寨畸形產業生態」：成敗都是博弈業

▲柬埔寨詐騙、人口販運等犯罪問題近來頻頻在媒體上曝光。圖為柬埔寨2017年金邊國際機場，當局正在遣送70多名涉嫌從事網路詐騙犯罪的被捕中國公民。（圖／達志影像／美聯社）



記者周依儒／綜合報導

近日台灣民眾被高薪誘騙去柬埔寨，落地後卻慘遭虐打、囚禁甚至強暴性侵等事件頻傳。對此台大政治系教授楊永明也在Podcast節目《Wow世界熱鬧什麼？》中分析，為何柬埔寨會突然成為全球詐騙天堂，以及該國在經濟疫情衝擊下所走向的畸形產業發展。

▲點擊收聽《Wow世界熱鬧什麼？》，20分鐘聽懂柬埔寨為何淪詐騙溫床！

楊永明表示，柬埔寨與越南、緬甸、寮國曾被認為是「東協經濟後段班」，但隨著越南在90年代經濟改革開放後，吸引大量企業前往投資設廠，經濟也隨之起飛，而勞動人口便宜的柬埔寨很快被大家視為「下一個越南」，開始有許多製造業、鞋類、紡織服裝加工等產業注入，海邊城市西港更引來中國投資客，期望變身成東南亞小杜拜；除此之外，柬埔寨吳哥窟更帶動該國觀光業，距離吳哥窟飛航時間約一小時的首都金邊也開設賭場，觀光業、博弈產業等迅速發展。

▲位於首都金邊西南方的西哈努克市（Sihanouk）擁有柬埔寨最大的海港「西哈努克港」（西港），吸引大量投資客，但也淪為最大詐騙溫床之一。（圖／CFP）



但在觀光賭博業快速發展的同時，柬埔寨卻未針對教育、基礎建設或整個社會結構進行扎根重整，也並未針對經濟結構的移轉做發展，因此在這20年內，除了觀光和賭博業外，柬埔寨整體發展嚴格來說是停滯的。楊永明指出，明明柬埔寨相較於越南泰國等地，具有更強大的便宜勞動人口優勢，但卻因柬埔寨的政策選擇了一夕致富的發展策略，導致這20年「有變化，但也沒有太大改變」。

▲柬埔寨政府貪腐情況嚴重，博弈產業背後多是官商勾結，勢力難以撼動，圖為柬埔寨首相洪森（Hun Sen）。（圖／達志影像／美聯社）



至於為何淪落至詐騙大本營？楊永明指出，2016年柬埔寨通過「網路博弈合法」，台灣、中國、泰國、越南等各地詐騙犯齊聚柬埔寨，豈料在2019年8月，柬埔寨總理洪森（Hun Sen）突然宣布禁止線上賭博，2020年疫情又爆發，觀光業首當其衝，與觀光共生的博弈產業一夕潰堤（柬埔寨禁止公民賭博），數十萬中國人失業離開柬埔寨。儘管政府下令禁止，但商機龐大的博弈產業豈能說放就放，又加上柬埔寨政府以貪腐聞名，多數博弈產業的背後都是政商勾結，勢力極為龐大，因此才擴張成現在的版圖。

楊永明總結，賭場、觀光不等同於詐騙，但這三者卻在柬埔寨形成了一個特殊共生體，特別是在疫情、網路發展、詐騙橫行的情況下，扭曲的發展成一個畸形產業，淪落至詐騙大本營。

★《Wow世界熱鬧什麼？》：每周20分鐘，國際情勢一點通★

►Apple ｜Spotify｜SoundOn｜KKBOX｜Google ｜Firstory

►柬埔寨「因3件事」淪詐騙天堂 他1句話搞垮博弈業！身邊人更賺了