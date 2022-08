野火包圍火車！乘客嚇瘋破窗「當場跳進大火」　20人燒傷送醫

▲ 乘客拍下車窗外熊熊大火。(圖/翻攝自推特)

記者陳宛貞/綜合外電報導

歐洲今夏遇上極端熱浪,各地野火狂燒。西班牙一列火車日前行經東北部卡斯特利翁(Castellón)附近地區,竟被森林大火包圍,驚恐的乘客等不及司機掉頭,當場打破車窗逃到車外,導致多達20人被燒傷,其中3人傷勢嚴重。

WATCH: At least 20 passengers who jumped from a train as it was being consumed by a forest fire near Castellón in northeastern Spain suffered burns, three of them seriously. #Spain #wildfire pic.twitter.com/lYkb5Le4eY