馬斯克騙人！才說要收購英超曼聯　隨即改口：我開玩笑的

▲全球首富馬斯克（Elon Musk）。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

全球首富馬斯克（Elon Musk）稍早才在推特放話表示，他準備收購英超明星球隊曼聯，結果才過了幾個小時，他又立刻澄清只是在開玩笑，「我不可能買任何運動隊伍。」

馬斯克16日在推特發文表示，「我正在買下曼聯（Manchester United），不用客氣。」此文一出立刻引發網友熱議。結果，沒過幾個小時後，他竟回覆網友留言表示，收購曼聯只是開玩笑，「這是一個推特長久以來的笑話，我不可能買任何運動隊伍。」

▲▼馬斯克在推特表示要收購曼聯，隨即又說是在開玩笑。（圖／翻攝自推特／@elonmusk）



馬斯克又接著說，「不過，如果我真的要買任何隊伍的話，我絕對會買曼聯，它是我小時候最喜歡的隊伍。」曼聯是最熱門的球隊之一，他們曾奪下20次英超冠軍創下紀錄，還拿下3次歐洲盃冠軍。截至16日收盤之前，曼聯的市值約在20.8億美元（約台幣629億元）。

曼聯現在由美國格雷澤（Glazer）家族在2005年以7.9億英鎊買下，但近來球迷不斷抗議曼聯老闆格雷澤（Joel Glazer），原因是球隊賽事表現不佳。先前也有許多曼聯球迷向馬斯克建議，如果要買推特不如買曼聯，若是此筆交易真的達成，相信許多球迷也樂觀其成。

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