她做試管嬰兒　26年後才發現「你爸不是你爸」！醫扯：是基因變異

▲婦女26年前進行人工受孕，卻疑似慘遭醫師注入其他男性精子。（示意圖／CFP）

記者羅翊宬／編譯

南韓一名50多歲的中年婦女表示，她之前偶然得知自己、丈夫的血型竟然與兒子完全不同，於是向一開始進行人工受孕的醫師諮詢，沒想到得到的答案是基因變異，多年後透過DNA鑑定才得知，兒子竟然不是丈夫的親生子女，她懷疑當年恐怕遭醫師誤注其他男性的精子受孕，氣得大喊提告。

根據韓媒《News1》，該名中年婦女A某今（17）日接受CBS電台廣播節目《金賢貞的新聞秀》專訪時向主持人爆料，她表示自己與丈夫血型都是B型，26年前夫妻倆在首爾某間大學醫院接受試管嬰兒療程，在經歷長久時間努力後終於生下兒子，不過兒子出生後接受肝炎抗體液注射時，小兒科醫師告知晴天霹靂的事實，「您知道小孩的血型是A型嗎？」

因為從血型配對的結果可以得知，在夫妻倆都是B型的情況下，子女有可能會是B型、O型，卻絕對不可能會是A型或AB型。

中年婦女表示，他們夫妻倆的血型都是B型，懷疑是血液檢測時搞錯了。小兒科醫師再次確認問道，「會不會是您們自己搞錯啦？媽媽親自從懷孕到生產，因此不太可能會搞錯，不過爸爸可能理解錯誤，我建議您要接受檢查。」夫妻倆於是再度前往臨床病理科驗血，結果還是呈現兩人血型為B型。

於是，婦女A某撥打電話給當年為其進行人工受孕的醫師、該大學醫院的B姓教授。在A某來到醫院後，B某馬上拿出宣稱是來自海外的研究資料，表示試管嬰兒也可能發生基因突變，試圖安撫深感不安的A某。

A某一開始聽到覺得半信半疑，不過她表示由於B某是信任多年的醫師，加上醫師還曾親自為她進行試管嬰兒療程，且平常也都解釋得很詳細，因此才覺得放心不少，之後更是透過該名醫師實施試管嬰兒治療，成功生下二兒子。

A某表示，「雖然兒子們知道他們是透過試管誕生的，但我到現在都還沒告訴他們，你們的血型和爸爸不一樣。那時候我向醫師B某索討關於這方面說法的書面資料，沒想到好幾個月以來B某卻不讀不回，我才開始覺得奇怪。」

A某帶著兒子們接受DNA鑑定，果然兒子們在親子關係上雖與母親相符，但卻與父親「完全不符」。

A某向鑑定人員問道，「你們有從受檢民眾身上看到過，基因突變導致血型改變的例子嗎？」；對方表示，「完全沒有」。霎時間，A某感到腦袋一片空白，難以接受這晴天霹靂結果的她頓時跌坐在地。

A某在節目上感嘆，「兒子還沒得知這一切，我直到現在都還不敢跟他們說，也根本不知道該如何開口。」

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