吃蛤蜊咬到硬硬的！他吐出竟是「超罕見紫色珍珠」　價值可達48萬

記者吳美依／綜合報導

美國德拉瓦州發生驚人事件，史考特（Scott Overland）帶著老婆及2個孩子外出用餐，他正在享受開胃菜的蛤蜊時，突然咬到硬硬的東西，吐出一看，竟是一顆紫色珍珠。夫妻倆趕緊拿出手機查詢，「我們發現，這實際上是一種罕見且特殊的東西，而且價值範圍很廣，從600-16000美元（約新台幣1.8-4.8萬元）都有。」

綜合外媒報導，史考特回憶，他們點了一盤14美元（約新台幣420元）的開胃菜，並且特別要求不要加甜椒，結果送上來卻還是有甜椒，原本一度想要退回去，之後作罷。他吐出紫色珍珠時，還以為咬到糖果或珠子，「可能是廚師把什麼東西掉在裡面了」，仔細對比蛤蠣殼上的凹痕後，才確認那肯定是自然生長出來的。

▲史考特用餐時吃到罕見的紫色珍珠。（圖／翻攝YouTube）



這一家人住在賓州，假日前往德拉瓦州遊玩，並在里霍伯斯海灘（Rehoboth Beach）的餐廳「鹽之空氣」（Salt Air）用餐，竟然獲得意外驚喜。史考特打算把珍珠送去鑑定，但仍在考慮是否保留，或者做成飾品，送給妻子、女兒或者當成傳家寶，「如果我們想做成一對耳環，就得不斷吃蛤蠣，直到找到下一顆珍珠。」

當地媒體《線上德拉瓦》報導，餐廳得知消息後也非常興奮，並且證實這枚蛤蠣來自乞沙比克灣（Chesapeake Bay）的一間水產養殖場。

《紐約郵報》等外媒報導，基本上，所有軟體動物都能產生珍珠，但僅部分被投入商業養殖，輸入珠寶業市場，包括牡蠣、貽貝及蛤蠣。珍珠的價格範圍很廣，取決於色澤、尺寸，以及自然生長或漁場養殖，非白色或奶油色系的珍珠非常少見。

若是一般水產養殖，由於機械化採收，以及捕撈後的加工及烹飪等程序，大部分珍珠被發現時，往往都已經受損或者品質低落。因此，史考特能夠在菜餚裡發現一顆完整珍珠，真的非常幸運。