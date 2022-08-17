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相戀44年！61歲嬤披婚紗嫁了　卻在婚禮當天去世...原因曝光

英國一名61歲婦人，日前和相伴44的青梅竹馬補辦婚禮，卻在完婚後的當天因重病離世。（示意圖／Pexels）

▲婦人和相伴44的青梅竹馬補辦婚禮，卻在完婚後的當天因重病離世。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

英國南威爾斯（South Wales）一名61歲婦人和青梅竹馬的丈夫相戀44年，卻未曾攜手步入過婚禮殿堂。而他們原本預計在今年補辦的婚禮，因婦人突發的重病，不得不提前舉行。不料婦人在成為新娘後不到一天，就在7月30日因急遽惡化的病情不幸離世。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，一名家住英國昆布蘭（Cwmbran）的61歲婦人海倫·費爾維斯（Helen Felvus），和60歲的伴侶大衛·費爾維斯（David Felvus）是青梅竹馬，兩人相戀44年卻一直沒有結婚，遂約定在未來要補辦一場銀髮婚禮。

海倫和大衛育有兩名子女，同時還有兩名分別為18歲和10歲的孫子，眼下正是含飴弄孫的年紀。然而最近海倫的右手時常感到莫名刺痛，家人以為是腎臟出問題，對健康構不成大礙。海倫還為了能和大衛在7月一起飛往西班牙內里費島（Tenerife）度假，特地從朋友那裡買了強效止痛藥，不過她的病情卻在旅途中急速惡化，7月14日返國就醫後，就被診斷出罹患腸癌與肝癌。

海倫37歲的女兒羅賓·海恩斯（Robyn Haynes）說，曾在媽媽去小島度假的期間和她通過電話，當時就察覺媽媽已經因病變得有些無法說話。起初家人們都以為海倫至少還能撐一年的時間，沒想到她的病情急轉直下，生命從幾個月、幾週到最後被醫院宣判只剩幾天時間。最終於家人們決定讓海倫在7月27日出院，回家靜養。

海倫的婚禮計畫也不得不提前於7月30日舉行，豈料婚禮當天才對著大衛甜喊「我願意」的海倫，在之後不到幾小時便與世長辭。對此大衛心碎表示，「海倫有著一個美好的靈魂。」海恩斯則說，「媽媽是我的女超人，也是我最好的朋友，我在天上的天使。」

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