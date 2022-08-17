俄軍自炸「總部大樓」至少100人死亡！　當地州長曝主因：太粗心

▲俄軍自炸「總部大樓」造成至少100人死亡。（圖／翻攝自推特／@ZMiST_Ua）



記者張方瑀／綜合報導

烏俄戰爭從2月開打至今，兩軍仍在烏克蘭東部持續交火，目前被俄軍佔領的盧甘斯克地區在16日發生大爆炸，有一棟大樓直接被夷為平地，造成至少100名俄羅斯士兵死亡。當地州長表示，是俄軍準備從煉油廠發動攻擊時，不慎引發爆炸。

根據Newsweek報導，盧甘斯克州州長蓋戴（Serhiy Gaidai）接受媒體訪問時證實，市中心一棟大樓因爆炸而倒塌，至少造成100多名俄羅斯士兵死亡。儘管他未提到爆炸原因，但暗示是俄軍準備從一處煉油廠發動攻擊時，不小心造成「煙霧外洩」進而引發爆炸。

Today, the former SSU building in the occupied #Lysychansk was destroyed. russian military used the building as a headquarters, and Ukrainian officials already stated that more than 100 russian officers were killed. pic.twitter.com/gWwtn0VbWI — ZMiST (@ZMiST_Ua) August 16, 2022

推特帳號「@ZMiST_Ua」則公布一段現場畫面，多名俄羅斯士兵在一片瓦礫殘骸中來回走動，還能看到一面搖搖欲墜的俄羅斯國旗。該帳號在貼文中指出，倒塌的建築是前烏克蘭國安局大樓，俄軍佔領盧甘斯克之後就將這裡當作總部。

蓋戴在Telegram發文表示，「盧甘斯克被佔領區的軍事基地、倉庫爆炸的次數越來越頻繁，這往往是因為俄羅斯人『粗心』造成，這大大減少了砲火的數量，讓俄軍難以繼續發動攻擊。」

俄羅斯控制的克里米亞一座軍事基地彈藥庫16日也驚傳爆炸，烏國總統澤倫斯基呼籲國民遠離俄國軍事基地及彈藥庫，並稱爆炸原因可能有很多，「包括無能」，但這都代表摧毀佔領者的後勤、彈藥、軍事設備及指揮所，能夠拯救烏克蘭人民性命。

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