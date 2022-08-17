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末日級核戰該躲哪？科學家曝最佳生存地　50億人餓死這仍有小麥吃

▲▼核爆、核彈、原子彈、蕈狀雲。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲美國科學家估計，若世界爆發核戰爭，無論規模如何都將導致超過十億人面臨飢荒，而屆時求生的最佳地點可能是澳洲。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者張寧倢／綜合外電報導

美國羅格斯大學（Rutgers University）一項研究估計，若人類發動核戰爭將導致全球飢荒，儘管只是在兩個國家之間的衝突動用核武，也將導致超過50億人死於飢餓。然而，在這樣末日級的核災難中，英、美等國都將被徹底破壞，相較之下，澳洲的平均卡路里攝入量將超過其他國家，成為最佳的生存地點之一。

根據NDTV、《太陽報》報導，羅格斯大學新布朗斯維克分校環境科學系教授羅伯克（Alan Robock）參與的一項研究，針對6場可能發生的核戰爭進行預測計算，發現即使是範圍最小的印度與巴基斯坦之間的戰爭，若兩國動用核武，全球平均熱量生產將在5年內下降7%，這將是自1961年聯合國糧農組織自有紀錄以來最大幅的變動，恐有超過10億人處於飢荒。

另外，研究中規模最大的「美俄全面核衝突」則可能導致全球平均熱量生產在3到4年內急遽減少90%，地球上約75%的人口、超過50億人將在2年內面臨嚴重飢餓。

▲▼第二次世界大戰末，美軍對日本長崎市發射原子彈。（圖／達志影像／美聯社）

▲第二次世界大戰末，美軍對日本長崎市發射原子彈。（圖／達志影像／美聯社）

其中，俄羅斯和美國等主要糧食出口國在內的中高緯度國家農作歉收最為嚴重，且包含英、美、德、法、中等國家將受徹底破壞，到第2年幾乎所有人民都瀕臨飢餓死亡。科學家估算忽略了核武最初造成的直接死亡人數，將重點擺在濃煙與氣溫導致日照減少的農作減產。據估計，大多數國家都將減少90%以上的熱量生產。

相較之下，澳洲在無人戰死，但所有牲畜死亡且未進行國際貿易的情況下，熱量攝入量將比其他國家來得更高，其中抗性更強的作物──小麥貢獻了近50%的熱量。其他像是阿根廷、巴拿馬、巴拉圭與海地等國家也將保持熱量產出，因為這些地方也大量種植小麥且人口較少。羅伯克教授表示，「儘管澳洲國內產量仍足夠，但你可以想像，來自亞洲的飢餓難民組成船隊前往求助，所以對澳洲而言也不一定能輕鬆度過災難。」

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