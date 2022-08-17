青少年當騙子！強迫推銷香奈兒、YSL香水　「實際上是尿液」嚇壞網

▲英國3名青少年在街上強迫推銷「含有尿液」的假香水。（圖／翻攝自Facebook／@SeftonPolice）

記者張寧倢／編譯

英國英格蘭塞夫頓地區（Sefton）警方7月底逮捕了3名青少年，其中年紀最小的只有14歲。他們涉嫌在火車站強迫推銷香奈兒（Chanel）、Hugo Boss、YSL和Marc Jacobs等奢侈品牌的香水，因而遭民眾檢舉，結果警方發現他們販售的香水不只是仿冒品，甚至混合了尿液。消息曝光後讓網友嚇壞，「超噁心！」

根據《每日星報》報導，英國塞夫頓警察局12日一則臉書發文曝光了這起誇張案件。警方上月收到民眾投訴，在紹斯波特（Southport）市中心有一群年輕男性推銷冒牌的廉價香水，且銷售方式非常「激進強硬」，就是要民眾掏出現金買產品。員警7月20日在街上攔查到2名男子但並未搜出任何類似物品，不久後，有民眾檢舉在路邊發現裝著5瓶香水的購物袋。

紹斯波特當地警隊就此案展開積極行動，7月27日終於在火車站逮捕3名涉嫌詐欺、逃票的青少年，年齡分別為14歲、15歲和17歲，他們遇到警方盤查後還試圖丟棄隨身包包，最終被發現持有香水。經過測試，證實香水是仿冒品，混合物中還被發現以尿液作為穩定劑。目前3人獲釋但仍在接受後續調查。

有國外網友在留言處開玩笑地說，「應該會靠『味道』找到人吧！」也有人表示無法接受，「超噁心……好險他們不會再上街亂推銷了」、「含有尿液的假貨應該會讓人們打消購買劣質香水的念頭」、「這絕對很恐怖！我從來不買這種街頭小販兜售的東西，無論那是假的還是偷來的都不合法。」

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