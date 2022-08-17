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中國禁台灣農產品進口！「獨特美味」再也難尋　港人落寞：很失望

▲▼台灣生產水果的味道與香氣遠近馳名。（圖／達志影像／美聯社）

▲台灣生產水果的味道與香氣遠近馳名。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

近年來，中國先後針對台灣的農漁產品祭出進口禁令，直到美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台後，北京當局更以農產品檢測出農藥超標、新冠病毒殘留等理由擴大禁令。不過《南華早報》就透露，其實北京當局的制裁措施，反而將導致喜愛台灣農產品的中國、香港消費者受害。

根據《南華早報》（SCMP），該則報導以「中國禁止從台灣進口食品，使部份消費者疑惑該前往何處購買食物」為標題，討論北京當局針對台灣農漁產品實施出口禁令後，中國、香港等地的消費者該如何尋找可供替代的農漁產品，報導首先指出台灣水果、茶等類的食品因為獨有的香味與口感而廣受當地人喜愛。

不過，隨著裴洛西前往台灣進行旋風式的訪問後，北京當局便以柑橘類水果查驗農藥超標殘留為由，頒布禁令禁止從台灣進口麵包、柑橘類水果與袋裝茶。

一名在香港生活長達36年的台灣美食家Jolly Chan透露，其實中國、香港的饕客非常喜歡來自台灣、混合日本料理的口味，認為台灣水果與茶葉的種植技術高超，因為這些技術從1895至1945年日本殖民時，被認為是先進技術，直到現在這些台灣農產品比中國的更加細緻、天然，在精緻度上勝過廣東與四川。

位於香港銅鑼灣的犇之食堂（Pun’s Food），每逢尖峰時刻就容易大排長龍，這間餐廳90%的食物從台灣進口，尤其是鳳梨、芒果、米粉、魷魚球，以及綠茶和烏龍茶。值班經理表示，饕客們非常喜愛蘊藏在台灣美食內部的香味。

另外，由香港英記茶莊所經營的一個購物中心攤位上，台灣烏龍茶一袋拳頭大小的售價超過200元港幣，是來自福建省同類茶葉價格的3倍，顯示了香港民眾對於台灣茶葉所寄予的厚愛。

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