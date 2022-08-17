愛沙尼亞禁5萬俄羅斯人入境　芬蘭跟進將減發10%簽證

▲愛沙尼亞（Estonia）於16日對已核發簽證的逾5萬俄羅斯民眾關閉邊界。（圖／達志示意圖）

記者鄭文晴／綜合報導

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）再度呼籲，歐盟各國禁發簽證給俄國公民。首位表態的愛沙尼亞（Estonia）於16日對已核發簽證的逾5萬俄羅斯民眾關閉邊界；芬蘭（Finland）也在17日聲援表示，將從下月起減少發給俄國人的簽證數量。

據路透社報導，4天前烏克蘭總統澤倫斯基再度疾呼歐盟各國禁發簽證給俄國公民，防止歐盟成為任何有門路的人都可進入的「超市」。他表示，該提議並不適用於因反抗克里姆林宮領袖普丁（Vladimir Putin）政策，導致自由、性命受到威脅而需要協助的俄國民眾。

第一個採取這類行動的歐洲聯盟（EU）國家愛沙尼亞，於16日發出聲援，將對已核發簽證的逾5萬俄羅斯民眾關閉邊界，讓俄國一般民眾更難以入境歐盟。愛沙尼亞外交部長雷恩薩魯（Urmas Reinsalu）表示，「我們將制裁所有目前仍有效的申根簽證，僅部分人道、家庭相關案例是例外」，且入境歐洲不屬於基本人權，更何況俄國納稅人訪歐也資助了俄國在烏克蘭的戰爭。

雷恩薩魯說，「我們必須承認，整體來說，俄國社會也對發生在烏克蘭土地上的種種暴行背負著消極的道德責任」，普丁、普丁核心圈人士、種族滅絕執行者要負起法律責任，但這個國家和其公民當然也要負起道德責任。

▲芬蘭外交部長哈維斯托（Pekka Haavisto）17日表示，9月1日起將把核發給俄國人的簽證數量減至當前核發量的10%。（圖／達志示意圖）

除了愛沙尼亞，芬蘭外交部長哈維斯托（Pekka Haavisto）今（17）稍早表示，9月1日起將把核發給俄國人的簽證數量減至當前核發量的10%，以因應激增的俄羅斯觀光客入歐潮。芬蘭外交部指出，芬蘭將把每日在俄國的簽證申請預約量從1000減至500，且僅分配100個名額給觀光客。