　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

克里米亞連2起「彈藥庫爆炸」　烏克蘭曝最新戰略：摧毀俄軍補給線

▲▼克里米亞16日第二度發生彈藥庫爆炸事件。（圖／路透）

▲ 克里米亞16日發生彈藥庫爆炸事件。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

俄羅斯控制的克里米亞一座軍事基地彈藥庫16日驚傳爆炸，俄方稱造成2名平民受傷，2000人緊急疏散，並暗指是烏克蘭發動攻擊。烏方至今未承認或否認，但有官員透露，他們目前的戰略就是摧毀支持俄國入侵的補給線，在俄軍內部造成混亂。

俄媒報導，克里米亞半島北部迪贊高爾地區（Dzhankoi）Maiskoye村一座彈藥庫16日發生火災，引爆倉庫內存放的彈藥，社群媒體上流傳的影片可見大量濃煙竄上天際。

克里米亞領導人阿克瑟諾夫（Sergei Aksyonov）說明，2名平民因此受傷，所幸未危及生命，另有2000名居民被緊急疏散。還有一座變電站被波及，以及7列火車延誤，克里米亞北部部分線路鐵路交通暫停。

這是克里米亞8月以來第二起類似事件，位於半島西部的薩基空軍基地（Saki air base）9日也發生爆炸，造成5人受傷，摧毀8架戰機。

▲▼俄羅斯克里米亞一處空軍基地8月9日在1小時內發生6起爆炸。（圖／路透）

▲ 薩基空軍基地9日在1小時內發生6起爆炸。（圖／路透）

俄國國防部指出，16日的爆炸是「蓄意破壞的結果」。烏國未承認也未否認對此負責，但官員公開表示樂見俄國受挫，總統顧問波多利雅科（Mykhaylo Podolyak）及幕僚長葉爾馬克（Andriy Yermak）都在推特發文，為俄軍的「去軍事化」歡欣鼓舞，顯然是用來嘲諷俄國將侵烏行動辯稱為去軍事化。

烏國總統澤倫斯基當晚發表談話，呼籲國民遠離俄國軍事基地及彈藥庫，並稱爆炸原因可能有很多，「包括無能」，但這都代表摧毀佔領者的後勤、彈藥、軍事設備及指揮所，能夠拯救烏克蘭人民性命。

波多利雅科後來也向《衛報》表示，烏克蘭的戰略就是摧毀俄羅斯後勤、補給線、彈藥庫及其他軍事基礎設施，造成俄軍內部混亂。

《路透社》指出，基輔醞釀在烏南發動反攻之際，這些爆炸事件代表烏克蘭如今有能力更深入打擊俄國佔領的領土，或是親烏力量游擊式攻擊成功的結果，也代表這場持續6個月的戰爭可能出現新態勢。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》

►「海洋拉娜平替版」2入特價919元！網友大推超好用

ET快訊
「超偶幫」上月才送朱俐靜　艾成喊：活著的人更要努力！
LIVE／艾成墜樓陳屍蘆洲捷運站出口前　王瞳拍戲聞噩耗急返
快訊／艾成墜樓身亡！　王瞳宜蘭趕回蘆洲中
獨家／艾成墜樓亡　原訂9月台北開唱「歡慶來台20週年」成遺憾
艾成去年搬到蘆洲「因租金低」　欠債500萬搭捷運通勤
艾成才慶結婚2周年「深愛的就是王瞳」！　陪老婆走過腫瘤低潮
快訊／艾成墜樓亡　王瞳手機無人接聽
快訊／現場畫面曝！　艾成墜7樓亡警急拉封鎖線
快訊／艾成墜樓離世！　利菁聞噩耗震驚
快訊／艾成身亡！　粉絲衝臉書淚喊：不相信是真的
艾成創業店倒欠債500萬　王瞳連軋2部戲曾放閃老公第一
艾成「欠債500萬」店倒到剩1家！　王瞳曾認：很擔心
艾成墜樓亡！曾緊抓王瞳留遺言「怕明天見不到妳」
快訊／艾成生前最後發文曝！　「愛是人世間最難的功課」
快訊／藝人艾成墜樓！　當場死亡

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

史上最長處決！死囚痛苦折磨3hrs伏法　生前掙扎雙手被針戳滿洞

殺人鱷魚埋伏老人社區！女墜池瞬間遭巨鱷殺死　挾持屍體3小時

柬埔寨「因3件事」淪詐騙天堂　他1句話搞垮博弈業！身邊人更賺了

尹錫悅「就職百日」演說！承諾強化美日韓同盟　向北韓提出大膽構想

克里米亞連2起「彈藥庫爆炸」　烏克蘭曝最新戰略：摧毀俄軍補給線

呼吸器恐致癌「124人死亡」　飛利浦市值狂掉！掌舵12年CEO換人

美國先在台灣問題上挑釁！　陸駐美大使秦剛：破壞中美關係

女上流動廁所！天外突然飛來一輛「脫軌火車」　當場慘死馬桶上

新加坡下任總理：美中若不緩解局勢　將如「夢遊」走向衝突　

高速公路飛車追逐！巴基斯坦巴士撞上油罐車燒成火球　20人活活燒死

不聽勸...山洪暴發釀7死 父子緊擁15分鐘永別..

12秒內小洞變天坑！台南最衰紅車開一半GG

周杰倫5歲愛兒升格男主角 彈烏克麗麗把妹...粉絲被帥翻！

沒油了！以為進口休旅故障　女駕駛尷尬停路上警徒手推

桃機飛東南亞人潮爆滿　警嘆：能救一個是一個

貓麻醉綁手術台準備結紮　眼神空洞：我的奴才呢？

海底撈比愛心店員會回？ 正妹狂被忽略下秒神反轉

男10多年未彈奏《卡農》　遇舊琴不看譜彈完整首！

喊加油邊吃補給站巧克力　網笑：還以為你在跑XD

「同志天菜」祖雄認了熱戀烏克蘭正妹！ 羞揭與女友佳娜「原先關係」

史上最長處決！死囚痛苦折磨3hrs伏法　生前掙扎雙手被針戳滿洞

殺人鱷魚埋伏老人社區！女墜池瞬間遭巨鱷殺死　挾持屍體3小時

柬埔寨「因3件事」淪詐騙天堂　他1句話搞垮博弈業！身邊人更賺了

尹錫悅「就職百日」演說！承諾強化美日韓同盟　向北韓提出大膽構想

克里米亞連2起「彈藥庫爆炸」　烏克蘭曝最新戰略：摧毀俄軍補給線

呼吸器恐致癌「124人死亡」　飛利浦市值狂掉！掌舵12年CEO換人

美國先在台灣問題上挑釁！　陸駐美大使秦剛：破壞中美關係

女上流動廁所！天外突然飛來一輛「脫軌火車」　當場慘死馬桶上

新加坡下任總理：美中若不緩解局勢　將如「夢遊」走向衝突　

高速公路飛車追逐！巴基斯坦巴士撞上油罐車燒成火球　20人活活燒死

18歲複決倒數100天！蔣萬安競辦：陳時中別把年輕人當次等公民

Gen.G幾乎全員入選第一隊　Ruler獲例行賽MVP...LCK夏季賽獎項公開　

史上最長處決！死囚痛苦折磨3hrs伏法　生前掙扎雙手被針戳滿洞

試・開箱／瑕疵肌必備！隨身都該帶一支遮瑕筆　自帶美妝蛋補妝更方便

國中女生公費9價HPV疫苗9月開打！　和新冠、流感疫苗可同時接種

快訊／陳志強、曾智希證實結婚了！　「同床燦笑9連拍」林萱瑜：終於不用守秘密

艾成曾中邪嚇跑人！王瞳「越不好就越想陪伴」　關鍵40天感動他

練鴻慶／2022　台灣人變豬仔

會計師等4項專技考試19日起登場　3考區、6試區學校同步舉行

「超偶幫」上月才送走朱俐靜　艾成曾喊：活著的人更要努力！

國際熱門新聞

女大生全裸墜樓！男同學爆認了推人

柬埔寨台人反抗遭砍斷手腳？影片真相曝

寶物開箱買到連環殺手倉庫　打開全是碎屍

特斯拉退燒！　7月份銷售量在1國家掛蛋

養大繼子「爬上床」　65萬粉絲網紅今成二寶媽

柬埔寨正妹多？活人被宰酷刑畫面曝

13歲女玩遊樂設施被甩飛！　高速旋轉落地遭砸死

美第7艦隊指揮官批共軍不負責任：不反抗將成常態

航空公司：飛柬埔寨班機載客率持穩近7成

前所未有！　中國科技巨頭將演算法交給政府

女大生遭性侵墜樓亡　送醫前還有呼吸

零售商銷售獲利　道瓊收高239點

蘋果禁Telegram推新Telemoji　延遲更新逼刪除

拜登簽署12.9兆元降低通膨法案！　聚焦3大議題

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

快訊／艾成蘆洲捷運站墜樓！　當場死亡

國中妹脫口「阿嬤躲在冰箱」驚見遺體

27歲女搭大怒神「頭暈嘔吐」亡　母淚崩看她手垂落

2年輕男堅持赴柬　家人：讓他們歷練

艾成3天前才直播開唱！生前最後發文感嘆

賣50台人赴柬埔寨　「人蛇女首腦」曝光

上銬外送員跪地畫面曝！堅持最後一單沒送

新娘敬酒穿超辣！一轉身眾人全看傻

高雄監獄服刑！他9天醒來屁股都痛痛　看監視器畫面崩潰

女大生全裸墜樓！男同學爆認了推人

曾智希❤陳志強交往6年結婚了！「為她延婚2年」原因曝

王浩宇喝廖老大「很難喝」整杯倒了給真心建議

艾成墜樓亡！曾緊抓王瞳留遺言「怕明天見不到妳」

為何沒颱風侵台發警報？災害預報士解答

阿嬤躲冰箱　藏屍原因曝光

更多

最夯影音

更多
不聽勸...山洪暴發釀7死 父子緊擁15分鐘永別..

不聽勸...山洪暴發釀7死 父子緊擁15分鐘永別..
12秒內小洞變天坑！台南最衰紅車開一半GG

12秒內小洞變天坑！台南最衰紅車開一半GG

周杰倫5歲愛兒升格男主角 彈烏克麗麗把妹...粉絲被帥翻！

周杰倫5歲愛兒升格男主角 彈烏克麗麗把妹...粉絲被帥翻！

沒油了！以為進口休旅故障　女駕駛尷尬停路上警徒手推

沒油了！以為進口休旅故障　女駕駛尷尬停路上警徒手推

桃機飛東南亞人潮爆滿　警嘆：能救一個是一個

桃機飛東南亞人潮爆滿　警嘆：能救一個是一個

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

涼快舒爽一整夏！8/16-8/31毛毛商城單筆結帳滿2000現折100，再送50元購物金！Go~

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面