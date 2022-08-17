高速公路飛車追逐！巴基斯坦巴士撞上油罐車燒成火球　20人活活燒死

ملتان سکھر موٹروے،بس اور آئل ٹینکر میں تصادم کے بعد آگ لگ گئی،بس میں 25 مسافر سوار تھے#accident #Multan #M5 pic.twitter.com/y6CQS3XFGr — Shehzad Gul Hassan (@ShehzadGul89) August 15, 2022

記者葉睿涵／編譯

巴基斯坦中部城市摩爾坦（Multan）在當地16日爆發嚴重交通意外，一輛在高速公路競速的的巴士意外撞上油罐車後起火，導致車上至少20人被活活燒死，另有6人重傷。

據《今日巴基斯坦》報導，這起恐怖的車禍發生在16日凌晨2點20分。當時，這輛載著24名乘客與2名司機的巴士，正從拉哈爾（Lahore）開往喀拉蚩（Karachi）。

▲巴基斯坦巴士撞上油罐車致20死。（圖／達志影像／美聯社）

就在巴士途經賈拉爾普爾皮瓦拉市（Jalalpur Pirwala）附近的高速公路時，司機突然與另2輛巴士展開了競速，導致巴士失控撞向附近的油罐車，引發大火吞噬巴士與油罐車。

當地警方指出，這起車禍引發的大火導致車上有至少20人被活活燒死，6名乘客傷勢嚴重、情況危急，目前已被送院緊急接受治療，「車上有乘客被燒得面目全非，因此我們必須先進行DNA測試確定死者身份後，才能將遺體移交家屬」。

▲現場照片可見巴士在撞擊油罐車後，被烈焰肆虐後的殘骸。（圖／達志影像／美聯社）

公路警察的發言人則表示，巴士與油罐車的車身在大火中被燒成了一堆廢鐵，以至於他們無法辨認油罐車隸屬於哪家公司，不過還好油罐車的司機得以幸運逃生。

旁遮普省的首席部長埃拉希（Chaudhry Pervaiz Elahi）目前已委派官員對這場恐怖意外進行調查，並向遇難者的家屬表示慰問。巴基斯坦總理謝里夫（Shehbaz Sharif）也發布聲明，對這起恐怖意外表示哀悼，並要求相關部門為傷者提供最好的治療。