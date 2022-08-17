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機場「價值51萬行李」失竊　靠蘋果AirTag逮到人！19歲慣犯認罪

▲Apple,AirTag,3C,。（圖／pexels）

▲蘋果公司產品AirTag過去曾遭犯罪者濫用，以跟蹤受害人，現在也出現利用AirTag逮捕罪犯的正面案例。（圖／pexels）

記者張寧倢／編譯

美國佛州一座機場的安全部門日前發現可疑活動後，攜手警方展開調查，證實裝有價值近1.7萬美元（約新台幣51萬元）珠寶和物品的遊客行李遭竊。郡治安官辦公室表示，已經逮捕一名涉嫌偷竊的19歲航空業外包人員，而這一切都要歸功於蘋果公司（Apple inc.）所販售的個人物品追蹤器「AirTag」。

根據美國《福斯新聞》報導，佛州奧卡魯沙郡（Okaloosa County）治安官辦公室日前接獲西北區域機場（Destin-Fort Walton Beach Airport）安全部門報告，發現有各種物品遭竊的可疑活動。郡治安官艾登（Eric Aden）上周在臉書公布了案件細節，並證實警方已經逮捕了19歲的年輕竊賊德魯卡（Giovanni De Luca）。

▲▼佛州19歲男賊德魯卡（Giovanni De Luca）屢次在機場偷行李，最終被捕。（圖／翻攝自奧卡魯沙郡治安官辦公室Facebook）

▲佛州19歲男子屢次在機場偷行李，最終因為一款小小的科技產品「AirTag」被逮。（圖／翻攝自奧卡魯沙郡治安官辦公室Facebook）

報導指出，今年7月和8月有至少2名旅客在機場遺失行李後報案。郡治安官辦公室表示，2名受害者的行李中，裝著總價近1.7萬美元的珠寶和物品，其中行李在7月失竊的女性旅客告訴當局人員，她的蘋果AirTag定位在附近城市瑪麗埃斯特（Mary Esther）的某處，調查單位比對機場員工資料，並在德魯卡自願的情況下前往他的住處，結果找到了8月份被通報遺失的物品。

事實上，德魯卡是一家航空公司的外包人員，他最終坦承竊取行李，還摘掉AirTag，不過當局目前還沒找回受害人的行李袋。報導提到，德魯卡現正面臨2項重大竊盜罪指控，但警方同時提醒，雖然藉著AirTag的幫助找到此案的嫌犯，但這種物品追蹤器也曾被犯罪分子拿來跟蹤騷擾受害人，必須注意使用安全。

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