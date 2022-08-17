史上最長處決！死囚痛苦折磨3hrs伏法　生前掙扎雙手被針戳滿洞

▲阿拉巴馬州的處決引發爭議。圖為德州監獄的死刑室。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

美國阿拉巴馬州50歲死囚詹姆斯（Joe Nathan James Jr.）7月28日接受注射死刑伏法，但原訂晚間6時處刑，卻被延遲至晚間9時4分，引發各界質疑。法律界及人權倡議團體根據獨立驗屍報告宣稱，由於獄方無能，詹姆斯生前遭受長達3小時的痛苦折磨，可能是史上最長的注射死刑，他在生前掙扎抗拒，雙手及手腕布滿針頭痕跡。

雜誌《大西洋》（The Atlantic）引述驗屍報告報導，處決在媒體抵達的幾小時前就已經開始，「詹姆斯被關起門、綁在輪床上時，有人對他做了可怕的事情……雙手及手腕處，每個能夠彎曲的地方都被針刺破。」

病理學家埃德格（Mark Edgar）看見照片後認為，詹姆斯的傷勢似乎表明，負責注射毒液的團隊「無法勝任這項任務」，其中一處傷口更像在掙扎下產生。喬治亞州埃默里大學（Emory University）麻醉學及外科副教授齊沃特（Joel Zivot）也在驗屍報告寫道，一些傷口表明，詹姆斯處決前曾被注射鎮靜劑，「這可能只是代表重大的無能情事。」

▲外界質疑，詹姆斯在行刑前已經被注射鎮靜劑，承受3小時的痛苦折磨才伏法。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



資助獨立驗屍報告的人權組織「特赦」（Reprieve）批評，「阿拉巴馬州對詹姆斯的處決，花費時間超過美國有紀錄以來任何一次注射死刑，甚至可能是史上最長時間的注射死刑。」他們認為，詹姆斯「實際上經歷2次處決，第一個是關起門後的折磨程序，然後是對證人的戲劇化表演。」

該組織指出，阿拉巴馬州2018年也曾發生類似事件，由於工作人員無法找到適合血管實施靜脈注射，竟在死囚哈姆（Doyle Lee Hamm）的四肢及鼠蹊部狂戳11針，最後還是取消處刑，而這位囚犯去年癌症過世，「詹姆斯先生的處決表明，阿拉巴馬州官員沒有記取教訓，反而把這次拙劣的處決作為仿效模板。」

▲詹姆斯服刑近30年死刑伏法，受害者家屬曾請求不要處以極刑，但當局駁回申請。（圖／達志影像／美聯社）



聯邦法院的公設辯護人帕隆比（John Palombi）呼籲立即中止阿拉巴馬州的所有處決，並稱詹姆斯承受的折磨是一場悲劇。詹姆斯其中一名辯護律師蘭森（Jim Ransom）聽到，他的客戶全程閉眼、沒有說出任何遺言，實在難以置信，「這聽起來不像真的……詹姆斯總是有話要說，想要跟他們戰鬥到最後一刻。」

不過，阿拉巴馬州懲戒部門專員漢姆（John Hamm）僅承認，延遲處決是因為靜脈注射出現困難，但「沒有任何異常」，而且堅決否認注射鎮靜劑。

1994年，詹姆斯跟蹤多時後，連開3槍謀殺前女友荷爾（Faith Hall），服刑近30年後被執行注射死刑。儘管死者家屬請求饒過兇手一命，阿拉巴馬州當局仍在最後關頭駁回了暫緩執行死刑的申請。

死者女兒特琳（Terrlyn）曾向媒體表示，她們姐妹倆只希望詹姆斯被判無期徒刑並不得假釋，相信若母親還活著也會想要原諒，「我們不認為（處決）是必要的，因為這並不會讓她復活。」

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