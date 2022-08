他捕魚「鮮血引大白鯊」攻擊！腿被咬下整塊肉　友硬扛2km救命

▲澳洲少年跳水捕魚引來大白鯊攻擊。(示意圖/CFP)



記者張方瑀/綜合報導

澳洲一名17歲少年日前到海岸邊捕魚,當時他跳下海中用魚叉捕到一條魚時,瞬間流出了鮮血竟引來大白鯊,而這條大白鯊也將少年的腿當作獵物咬下去,造成少年腿部大片肉被撕咬下來,所幸朋友緊急將他拉上岸送醫,才幸運撿回一命。

根據《衛報》報導,澳洲17歲少年帕斯科(Luke Pascoe)15日和朋友到西澳洲(Western Australia)南部的奧班尼(Albany)海岸捕魚,當時他拿著魚叉就跳入海中,並在約10公尺深的海水中成功叉中一條魚,而當他得意地準備上岸時,魚所流出來的鮮血竟引來大白鯊。

