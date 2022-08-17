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新加坡下任總理：美中若不緩解局勢　將如「夢遊」走向衝突　

▲▼解放軍東部戰區環台軍演。（圖／CFP）

▲北京不滿美眾院議長裴洛西訪台，8月4日起在台灣周圍發起一系列演習。（圖／CFP）

記者吳美依／編譯

新加坡下任總理黃循財（Lawrence Wong）表示，美眾院議長裴洛西訪台，以及中國發起環台軍演後，美中關係正處於「非常令人擔憂」的路徑上，若未彼此接觸，緩解因台灣問題而加劇的緊張局勢，恐怕會像「夢遊」一般步入衝突。

黃循財15日接受《彭博社》總編輯麥克列威特（John Micklethwait）採訪時指出， 「2國做出的一系列決定，將領導我們進入越來越危險的境地。正如他們所說，沒有人刻意想要進入戰鬥，但我們會如同夢遊一般地捲入衝突。而這是最大的問題及危險。」

他也提到，人們擔心千鈞一髮的事件、意外及誤判，「我們肯定希望雙方領導階層能夠繼續保持接觸，尤其是最高層的接觸，才能做出明智且合理的決定，避免事態更糟或進一步惡化。」

▲新加坡國家發展部長黃循財（Lawrence Wong）。（圖／達志影像／美聯社）

▲新加坡副總理黃循財（Lawrence Wong）預期成為下一任總理。（圖／達志影像／美聯社）

 《彭博社》寫道，新加坡一直是最積極呼籲美中避免毀滅性衝突的亞洲國家之一，身為一個依賴貿易的都市型國家，該國允許美國使用軍事設施、支持華府在亞洲的強大存在，同時把中國視為最大貿易夥伴。黃循財現在擔任新加坡副總理及財政部長，他解釋，該國目標是創造一個「重疊的朋友圈」，讓所有大國都在該區域握有利益。

黃循財認為，國際社會正在進入一個「新的世界秩序」，貿易、經濟及財政都被當成「地緣政治競爭的工具」，「過去的邏輯是，透過加大貿易，我們可以壓制地緣政治競爭。現在運作的是另外一套邏輯，也就是地緣政治能夠破壞貿易，而這讓我們感到擔憂，因為這將領導我們進入一個更分裂且危險的世界。」

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