竹聯仁堂「2大兇狠公司」起底！　30人綁台南女組頭逼簽2800萬

▲去年3月發生台南女組頭遭綁架案，南北黑幫合作，弘仁會派出20多人負責接力載運、藏匿。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

竹聯幫仁堂2大公司「弘仁會」、「明仁會」在雙北、桃園一帶活動，經濟來源多以詐騙、酒店經紀、圍事、毒品咖啡包為主，不過2會皆以好勇鬥狠聞名道上，還有一套「辦事價目表」，其中包括開槍500萬、擄人勒贖300萬，去年3月弘仁會成員犯下台南女組頭綁架案，半年後又有黑衣人去受害人家中開槍、丟手榴彈，震驚社會。

本刊調查，去年3月13日凌晨，台南關子嶺一名身價上億的林姓女組頭和保鑣前往白河福安宮參拜後，下山途中，遭2輛轎車前後包夾、衝撞，7名惡煞持刀棍下車，砸車破窗，打傷保鑣等且強行拖走女組頭。

據了解，女組頭一上車遭上銬蒙眼，載往嘉義某公墓，換車後開往新竹，抵達後再次換車前往宜蘭，4組人馬接力開權利車或租賃車，最後從宜蘭到達台東一處民宿，女組頭遭軟禁6天後，簽下2800萬元本票才平安獲釋。

為了製造斷點，黑幫又將她載往宜蘭、新竹、台中，再從烏日搭高鐵回台南。經查，此案為弘仁會聯手南部幫派犯案，覬覦女組頭雄厚財力，南部負責下手綁人，弘仁會負責接力運送、囚禁肉票，大費周章找來快30人參與。

▲女組頭雖然獲釋，不過事隔半年，又有黑衣人到女組頭母親家開槍丟擲手榴彈，恐嚇意味濃厚。

律師張祐齊表示，綜合以上情況已涉及《傷害罪》、《妨害自由》、《恐嚇及擄人勒贖》、《組織犯罪》、《妨害秩序》等罪。其中《妨害自由》可處1年以上7年以下有期徒刑；《恐嚇及擄人勒贖》如致人於死，可處死刑、無期徒刑或12年以上有期徒刑；《組織犯罪》，處3年以下有期徒刑、拘役或1萬5千元以下罰金，首謀者則是處1年以上7年以下有期徒刑。

警方後來逮捕20多人依法送辦，但卻未壓下黑幫氣焰，女組頭遭綁半年後，去年9月黑衣人朝女組頭母親住處遭開槍、丟擲手榴彈，犯案前還喝斥女組頭的老母親「閃開點」，接著車庫內的停放轎車起火燃燒，所幸警消及時趕到撲滅火勢。全案以《恐嚇》、《傷害》、《殺人未遂》等罪偵辦。

《傷害罪》最低可處5年以下有期徒刑、拘役或50萬元以下罰金；致人於死者，處無期徒刑或10年以上有期徒刑。《殺人未遂》中，有犯意者可處2年以下有期徒刑；殺人者則是死刑、無期徒刑或10年以上有期徒刑。

▲律師張佑齊指出，槍擊案的槍手恐涉犯殺人罪，最重可被判處死刑、無期徒刑或10年以上有期徒刑。

警方透露，弘仁會和明仁會除了以詐騙、酒店圍事收入主要來源，也幫忙「辦事」賺外快，一方面在道上樹立「威信」，但為製造斷點，不牽連組織，近來常見槍手犯案後直接去自首。

去年10月，弘仁會會長小阿閎打算「入股」某博弈業者，未料遭到婉拒，他直接點名要擄人勒贖，更嗆聲「這次綁不到、還有下次」，嚇得業者報警，且帶著妻兒舉家躲到美國，滯留至今。今年1月間小阿閎遭逮，被警方意外搜出「辦事價目表」，包括開槍、擄人勒贖，才讓黑道辦事的收費價碼曝光。

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