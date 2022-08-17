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社會 社會焦點 保障人權

新北男7年前被欺負　網咖買槍放機車踏墊放抓

記者邱中岳／台北報導

北市萬華分局警員在3日晚上10時許，巡邏經過西園路一段，發現1台機車形跡可疑，上前盤查後男子假意配合，卻突然想加速逃逸，最後當場被壓止，警員壓制過程發現男子機車上的袋子裝有槍枝，男子一開始便稱「車子不是我的」，事後又改口「這是玩具槍啦」，最後鑑驗結果確定為改造槍枝。

警方調查，34歲的黃姓男子，在3日晚上10時許，騎車行經北市萬華區西園路一段時，被龍山派出所警員盤查，黃男先假意接受盤查，過程中卻想騎車加速逃逸，當場被警員制止，並且要求黃男下車配合檢查。

▲▼警方盤查黃男，黃男想騎車落跑遭到制伏，隨即在機車腳踏墊發現槍枝。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲警方盤查黃男，黃男想騎車落跑遭到制伏，隨即在機車腳踏墊發現槍枝。（圖／記者邱中岳翻攝）

警員在現場發現，男子騎乘的機車腳踏墊上的牛皮紙袋，直接可以看到裡面藏有槍枝，最後搜出改造手槍、彈匣以及10顆子彈，男子還辯稱「機車並非自己所有」，上警車時又改口，「這把是玩具槍」。

警方初步勘驗，認定槍枝為改造手槍，黃姓男子才坦承槍枝是自己所有，因為在2015年間常常被人欺負，所以在新北市板橋區的一家網咖，向人詢問哪裡可以買槍防身。

▲▼警方盤查黃男，黃男想騎車落跑遭到制伏，隨即在機車腳踏墊發現槍枝。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲黃姓男子供稱，因為以前常被欺負，所以7年前在網咖花10萬元買槍防身。（圖／記者邱中岳翻攝）

黃男家稱，當時有1名陌生人主動表示「我這裡有槍可以賣你」，所以花了10萬元買了槍枝，原本都放在家裡，近日因心情不佳，所以帶著槍枝以防與人爭執可以防身，訊後也被警方依《槍砲彈藥刀械管制條例》送辦。

警方目前也將持續追查槍枝來源，也呼籲槍枝是違禁物品，不論是製造、販賣、運輸、轉讓、出租、出借、持有、寄藏或陳列，都是違法行為，請民眾切勿以身試法。

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