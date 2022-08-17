特斯拉7月份銷售量在1國家掛蛋！　2原因讓熱度退燒

▲特斯拉面臨競爭對手更便宜、售後服務更好的挑戰。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

曾經宰制南韓電動車市場的特斯拉，如今市占正顯著下降，最新數據顯示，特斯拉7月份在南韓售出的電動車數量為0。造成這種現象除了供應鏈問題外，也與特斯拉的售後服務及售價有關。

南韓媒體「Pulse」報導，根據「CarIsYou Data Lab」15日公布的數據，特斯拉7月在南韓的銷售量為0。特斯拉對此表示，是因為該公司一次2個月的到貨量已全數賣完。

特斯拉電動車到貨頻率為每3到4個月一次，今年2月份，特斯拉運抵南韓的車輛數為3270輛，在3月售出3194輛，其餘的4月全數被搶光。一般來說，每年3月、5月、8月和11月是銷售量較高的月份。

不過即便如此，特斯拉在南韓的買氣仍能看見顯著降溫。光是今年第一季的銷售量就比去年同期大減16％，上半年更是劇降42％，共賣出6746輛，部分原因是中國在第二季因上海疫情擴大封鎖導致供應鏈大亂。

不過相比南韓市場，特斯拉在全球市場仍是大幅成長，上半年就賣出56.4萬輛，成長46％。

南韓進口車市一名消息來源表示，特斯拉南韓到貨延遲，可能是因為已經沒有像以往那麼搶手。

特斯拉的售後服務有許多欠缺，車價也大漲20％至30％，是讓許多潛在買家打退堂鼓的重要原因，南韓消費者如今也有更多的純電動車選擇，包括南韓國產車品牌，以及其他如中國等外國的電動車，使得特斯拉不再像3年前初進南韓時那麼有魅力。

相比特斯拉，其他外國電動車在南韓今年目前為止的銷售量，大漲了154.6％，共售出8045輛。