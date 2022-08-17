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拜登簽署12.9兆元降低通膨法案！聚焦3大議題　大公司課15％新稅

▲▼白宮透露，染疫的美國總統拜登，症狀正持續改善，僅出現全身痠痛與喉嚨痛的現象。（圖／路透）

▲拜登簽署法案。（資料圖／路透）

文／中央社華盛頓16日綜合外電報導

美國總統拜登今天簽署規模4300億美元（約新台幣12.9兆元）的「降低通膨法案」，這項法案聚焦氣候、健保及稅制3大議題，是拜登在11月期中選舉前一大立法勝利。

這項立法堪稱美國史上對抗氣候變遷的最大規模投資，力拚減少國內溫室氣體排放；同時允許「聯邦醫療保險」（Medicare）為年長者的藥物議價，以降低處方藥價；並且確保企業和富人繳納應繳稅款。

拜登在西維吉尼亞州聯邦參議員曼欽（Joe Manchin）等民主黨領袖的陪同下，在白宮簽署這項法案。

拜登一上台就推出這項法案，但法案長期陷入膠著，直到7月底具有煤炭背景的曼欽態度逆轉支持後才往前推進。

法案「很大一部分」在支持化石產業的發展，包括保障聯邦鑽探許可的拍賣權、支持煤炭和天然氣設施的升級。這項妥協是為了贏得曼欽關鍵一票。

參議院7日經過27小時馬拉松辯論後，以51票贊成對50票反對通過這項法案，包括兼任參議院議長的美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）針對這項法案投下同意票，打破民主黨與共和黨的歧見僵局，使民主黨贏得表決勝利。

眾議院隨後在12日以220票贊成、207票反對的表決結果通過法案

「降低通膨法案」包括3700億美元用於潔淨能源和因應氣候變遷，目標在2030年前協助美國碳排放量比2005年水準減少40%。新法也將為購買電動車的美國人提供高達7500美元的稅額減免，屋頂安裝太陽能板可享30%補貼。

此外，640億美元用於健保，以助縮小美國各地在取得醫療保健方面的巨大差異，特別是抑制飆漲的處方藥價；並將俗稱「歐巴馬健保」（Obamacare）的平價醫療法（Affordable Care Act）補助措施延長到2025年。

稅制方面，新法對獲利超過10億美元的公司課徵最低企業稅率15%，目的在防止部分大公司利用避稅天堂繳交的稅款遠低於理論上應繳稅款。

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