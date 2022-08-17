八里男經商失敗沒錢葬老母「V型塞冰箱5年」　男子：都有固定祭拜

圖、文／CTWANT

新北市蘆洲區1名男子（56歲），疑似因為經商失敗，無力下葬在家病死的老母親，因此將遺體放置冰箱內，並在冰箱前設壇祭拜，而昨日女兒和學校老師聊天時，提到「阿嬤在冰箱一直不出來」，全案才因此曝光，而面對警方詢問，男子供稱，自己因為年前在大陸經商失敗，無力下葬母親，才會出此下策，而男子也說到，過年過節都會固定祭拜母親，處境令人鼻酸。

▲新北市八里區1名男子因為無力下葬老母親，因此將她冰存在冰箱長達5年。（圖／CTWANT提供）

警方調查，無業的男子平時與女兒住在新北市八里區的租屋處，而老婆則長年待在大陸，106年10月男子將母親（87歲）接回家中照顧，但不久後，母親在家中病逝，但是經濟陷入困頓的男子，除了要照顧年幼的女兒外，還要支付房屋租金、生活費等開銷，實在無力下葬母親。

最後男子考量冰在殯儀館也是冰著，於是將老母親冰存在家中冰廂下層中，逢年過節設壇祭拜，從106年至今，父女倆已經伴屍長達5年，而警方到場打開冰箱後，發現老婦被擺成V字放在冰箱內，初步勘驗老婦並無外傷，目前警方先將遺體暫時冰存在板橋殯儀館，詳細死因有待檢察官明日相驗後釐清。

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