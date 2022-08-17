影片曝！13歲女玩遊樂設施被甩飛　高速旋轉落地遭砸死

記者張靖榕／綜合外電報導

宏都拉斯13歲少女斐南德茲（Britany Fernandez）日前在聖芭芭拉一處集會中，乘坐刺激的遊樂設施遊玩，途中卻摔出座位，在空中高速旋轉後墜落，緊接著又被設施砸中，當場死亡。

# || Durante la feria patronal en el municipio de Chinda, Santa Bárbara, una menor se cayó de uno de los juegos mecánicos y lamentablemente falleció.



Preliminarmente se conoció que la joven respondía al nombre de Brittany Fernández Orellana (13). pic.twitter.com/jMtbMBLNFG — ConfidencialHonduras (@ConfidencialHN) August 15, 2022

▲斐南德茲暈厥後從遊樂設施墜落。（圖／翻攝推特）

綜合外電報導，斐南德茲日前和家人一起遊玩，乘坐名為「芝加哥車輪」360度高速旋轉的遊樂設施遊玩，體驗垂直360度與平行360度的瘋狂旋轉，但途中發生嚴重意外。

現場目擊者的影片至少有2段，拍下設施高速旋轉至一半時，空中突然飛出一具人體，剛開始還與設施相連，重重墜落後又被設施擊中。目睹意外發生的大人和小孩都發出尖叫，不斷往後退。

部分目擊者指出，斐南德茲墜落設施後已呈暈厥狀態，設施緊接著就打中她。相關單位已介入調查，社區居民也對事故表示哀悼。