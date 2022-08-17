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聯合國秘書長將抵烏克蘭　與澤倫斯基、艾爾段會談

▲▼聯合國祕書長安東尼歐·古特瑞斯(António Guterres)。（圖／路透）

▲聯合國祕書長古特瑞斯將與烏克蘭總統澤倫斯基、土耳其總統艾爾段會晤。（圖／路透）

文／中央社紐約聯合國總部16日綜合外電報導

聯合國發言人杜雅里克今天宣布，聯合國秘書長古特瑞斯18日將在烏克蘭西部城市利維夫（Lviv）與烏克蘭總統澤倫斯基以及土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）舉行三邊會談。

古特瑞斯（Antonio Guterres）的發言人杜雅里克（Stephane Dujarric）表示，「應烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）邀請」，三人將在利維夫會談，討論烏南札波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠情勢，以及為俄烏衝突找出政治解決之道。

札波羅熱核電廠是歐洲規模最大核電廠，俄羅斯2月24日入侵烏克蘭後，這座核電廠旋即在3月4日遭俄軍占領。自7月底以來，札波羅熱核電廠多次成為砲擊目標，莫斯科和基輔當局互相指控是對方下令攻擊。

澤倫斯基昨天警告，札波羅熱核電廠若發生「災難」，將威脅整個歐洲，並呼籲國際社會「對俄羅斯實施嚴厲的新制裁」，不要屈服於俄國的「核子勒索」。

杜雅里克今天稍早表示，聯合國擁有後勤與安全能力，可支援國際原子能總署（IAEA）前往烏克蘭檢查札波羅熱核電廠，但俄羅斯設下限制，稱通過基輔的路徑太過危險，要求任務團不得行經基輔。

古特瑞斯然後將於19日訪問黑海港市敖德薩（Odesa）。

自從俄羅斯入侵烏克蘭，並封鎖烏克蘭在黑海的港口後，烏國的穀物出口量就大幅滑落。但俄烏在土耳其及聯合國斡旋下達成協議後，7月已有敖德薩等3座黑海港口解除封鎖，好讓數十萬公噸的烏克蘭穀物得以運到買家手中，緩和全球糧食危機。

古特瑞斯20日將前往伊斯坦堡，造訪由俄羅斯、土耳其、烏克蘭和聯合國成立的聯合協調中心（Joint Coordination Centre），這個中心有俄國、烏克蘭、土耳其和聯合國官員，負責監督和檢查從黑海輸出的烏克蘭穀物與肥料。

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