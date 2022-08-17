3惡煞砸車驚曝案外案！　屋藏20歲女要賣去泰國

▲警方偵辦行車糾紛，意外查出人口販賣案。（示意圖，與本案無關／取自免費圖庫123RF）



記者柯沛辰、陳凱力、崔子柔／綜合報導

近來頻傳台人到東南亞國家遭凌虐等慘案，引起各界關注。新竹檢警15日偵查一起行車糾紛時，竟意外發現嫌犯家中拘禁一名20歲女子，要被送到泰國工作。檢方傳喚訊問6人後，昨（16日）晚法院已裁定收押3人，另3人候裁定。

新竹東區15日凌晨4時許發生一起行車糾紛，32歲何男、30歲張女、29歲葛男持棍棒和空氣槍砸車逃逸，警方循線到3人租屋處搜查，意外發現屋內有一名神色緊張的20歲女子。

警方指出，該女遭私行拘禁、身上有明顯外傷，將被送到泰國工作，便依人口買賣方向偵辦，另查出27歲毋男、27歲張男、27歲陳男3名共犯。

檢方昨晚傳喚訊問6名嫌犯，認定涉及人口販運防制法、刑法買賣質押人口、移送被略誘人出國、妨害自由、傷害等罪嫌重大，法院已裁定收押何男、張女、葛男，另3人候裁定。

新竹地檢署強調，有鑑於近日國人海外求職屢遭詐騙，被送往柬埔寨、緬甸、泰國、寮國、杜拜等地從事剝削、性交易工作，將積極從速、從嚴查辦，打擊犯罪，也呼籲國人求職時，對於高薪但不合常理的海外工作，務必謹慎小心、再三求證，以免受騙上當。