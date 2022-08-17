美第7艦隊指揮官批共軍「飛彈越台灣上空」：不反抗就會成常態





▲共軍日前圍台軍演，雖然發射飛越台灣上空的飛彈遠在領空範圍之上，仍被視為嚴重挑釁。（圖／路透）

文／中央社記者侯姿瑩新加坡16日專電

美國第7艦隊指揮官湯瑪斯（Karl Thomas）今天表示，射飛彈越過台灣上空是不負責任的行為，「我們若不挑戰這樣的行為，它就會變成下一個常態」。他則不公開談論美軍未來的行動。

近期台海局勢因北京報復美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台而進一步升溫。中方日前在台灣周邊海空域實施規模空前的軍事演習，包括發射彈道飛彈飛越台灣上空。

美國第7艦隊指揮官、海軍中將湯瑪斯今天在新加坡出席美國與東南亞等多國共同進行有關海上安全的「東南亞合作暨訓練」（SEACAT）開幕式，並於會前接受媒體提問。

他表示，美國第7艦隊官兵每天在任何國際法允許的地方執行任務，美國航空母艦雷根號（USS Ronald Reagan）打擊群目前正在菲律賓海執行任務，區域內其他地方也有美國潛艦等軍力部署，與理念相同夥伴合作確保區域保持自由與開放。

近期台海情勢緊張，媒體問及，美國是否將派出雷根號通過台灣海峽及中國可能的反應，湯瑪斯表示，若美國決定派遣航艦通過台海，那將是超越他層級的政策決定；他只會跟長官討論，但這不是他能做的決定。

湯瑪斯也說，不會公開談論美軍未來的行動。

他相信，如果中國把美國國會議員訪台視為挑釁，那就會認為美國派出航艦是更具挑釁的動作。

另外，湯瑪斯強調，美國執行自由航行任務，「因為我們相信以規則為基礎的國際秩序」，遵行聯合國海洋法公約。建了人工島礁不代表有權聲稱是「領海」，美國對此進行挑戰；如果不挑戰這類行為，那就會變成常態，如果允許這類行為，可能有人就可以做出整個南海都是自己領海的主張。

他說，若不挑戰這類行為，可能就會像是南海的人工島，很快變成軍事前哨。

中國近年在南海的軍事擴張行為，引起國際關注。

關於台海情勢，他說，對於發射飛彈越過台灣上空，「如果我們不挑戰這樣的行為，就會變成下一個常態」，這是令人無法接受的。發射飛彈越過台灣上空，落入貨運自由航行的國際海域，「是不負責任的行為」。

另一方面，他指出，美軍在南海、東海等區域執行任務，共軍也是，因此美國及中國海軍近距離接觸是常見情況，大致上保持「專業」態度應對。

他強調，美國執行任務的目的是強化以規則為基礎的國際秩序，日復一日持續這樣的作法至關重要；不能讓規範因其他國家的決定就被改變，而應該以法律規定為準。