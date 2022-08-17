　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

新北8旬老婦遺體冷藏冰箱5年　年幼孫女暫時安置

文／中央社記者黃旭昇、王鴻國新北17日電

新北市蘆洲警分局表示，八里區8旬老婦病逝後，家屬疑因家貧沒錢處理後事，將遺體暫時冷藏冰箱5年。市府社會局今天凌晨說，已暫時安置死者孫女，並由檢警後續調查。

▲▼新北市八里驚傳「阿嬤在冰箱」。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲新北市八里驚傳「阿嬤在冰箱」。（圖／記者陳以昇翻攝）

市府社會局凌晨向中央社記者表示，家防中心16日接獲女童的學校通報，有女學生與父親發生親子衝突事故，於是由市府社工介入調查與訪談。

社會局官員說，女童並沒受到重大傷害，僅有皮肉小傷與情緒激動。包括學校導師、輔導老師等，基於預防高風險家庭的警覺，於是通報「高風險家庭整合型社會安全網」列案。

家防中心獲報後，立即清查系統，發現個案並沒有家庭暴力的列管紀錄與相關資訊。社工為求謹慎，仍積極前往學校訪談女學生，瞭解親子衝突原因。

社工初步調查，女學生與父親、祖母一起居住，但與女童談論生活背景時，女童赫然透露家中冰箱有冰存阿嬤的遺體。

官員表示，由於消息駭人聽聞，社工與老師立即通報警方，並偕同一起前往察看，確實發現真有其事，果然在民宅的冰箱中發現8旬老婦遺體，並轉由八里區公所接手。警方也報請檢察官相驗，調查女童父親冰存遺體的過程。

教育局16日深夜說，目前校園安全系統尚未接獲通報，會進一步瞭解相關資訊，並與社會局合作，給予女童適切的身心輔導，以及家庭生活照顧的協助。

社會局說，社工除初步訪談女童受照顧過程，因其家庭發生重大變故，主要照顧者的監護人（父親）因故暫時無法提供兒少適當的照顧，已經先暫時安置女童在適合處所，暫時停止暑期輔導，以免二次傷害，等待後續評估其父親的照顧能力。

警方說，初步調查，死者為19年次老婦，因病住院，其兒子於106年10月接回家中照護，老婦不久病逝時為87歲。死者兒子供稱，因家貧沒有錢辦理後事，只好暫時在冰箱冰存遺體。經目視，老婦無外傷且屍體完整。鑑識採證後，真正死因將報請檢方相驗，並釐清事實。

►「海洋拉娜平替版」2入特價919元！網友大推超好用

►全國第一!回購率超高! 三花5片式平口褲!超耐穿!

ET快訊
快訊／雷雨轟台中水淹民宅！28里二級警戒　水桶、掃斗出動了
她曝艾成生前2願望「圓夢了」　不捨悲嘆
高屏原鄉驚爆「整批被騙走」　20歲女求4萬美金贖人：否則割器
快訊／王瞳雙腳無力走出相驗室！狀況曝：非常虛脫
艾成身亡！戰友林吟蔚淚喊：好哥哥　「冠軍獎金分大家」揭暖舉
海上「長出一顆熱帶擾動」　今晚明晨降雨熱區出爐
快訊／南投大雨「驚見黃泥浪」！多車拋錨　家長載童受困
獨／蘇花安最新路線定案曝光！耗資700億「白牌機車行駛留伏筆
快訊／確定了！黃珊珊8月28日請辭　柯文哲證實：9月剩下1名

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／雷雨轟台中水淹民宅！28里二級警戒　水桶、掃斗出動了

被女蛇頭騙當「10萬打字員」5人飛柬埔寨被救回　3人又失聯！

北市27人赴柬埔寨「僅3人返台」　12人曾打電話報平安...其餘全失聯

高屏原鄉驚爆「整批被騙走」　20歲女求4萬美金贖人：否則割器官

快訊／雷雨彈炸台中！樂成宮前淹水　遇下班車潮多處交通壅塞

快訊／南投大雨「驚見黃泥浪」！　多車拋錨...家長載童受困路中

網傳人蛇改越南轉進柬埔寨　旅行委員會打臉：簽證成本多10倍

八里阿嬤遺體塞冰箱冷藏5年！　死因「心因性休克死」狠兒罪名曝

性侵猥褻國中繼女上千次！淫行曝光竟惱羞砍人　狼父判囚12年

苗栗工人踩空「超粗鋼筋穿大腿」　同事砂輪機切割...緊急送醫

周杰倫5歲愛兒升格男主角 彈烏克麗麗把妹...粉絲被帥翻！

不聽勸...山洪暴發釀7死 父子緊擁15分鐘永別..

12秒內小洞變天坑！台南最衰紅車開一半GG

貓麻醉綁手術台準備結紮　眼神空洞：我的奴才呢？

沒油了！以為進口休旅故障　女駕駛尷尬停路上警徒手推

桃機飛東南亞人潮爆滿　警嘆：能救一個是一個

海底撈比愛心店員會回？ 正妹狂被忽略下秒神反轉

男10多年未彈奏《卡農》　遇舊琴不看譜彈完整首！

喊加油邊吃補給站巧克力　網笑：還以為你在跑XD

「同志天菜」祖雄認了熱戀烏克蘭正妹！ 羞揭與女友佳娜「原先關係」

快訊／雷雨轟台中水淹民宅！28里二級警戒　水桶、掃斗出動了

被女蛇頭騙當「10萬打字員」5人飛柬埔寨被救回　3人又失聯！

北市27人赴柬埔寨「僅3人返台」　12人曾打電話報平安...其餘全失聯

高屏原鄉驚爆「整批被騙走」　20歲女求4萬美金贖人：否則割器官

快訊／雷雨彈炸台中！樂成宮前淹水　遇下班車潮多處交通壅塞

快訊／南投大雨「驚見黃泥浪」！　多車拋錨...家長載童受困路中

網傳人蛇改越南轉進柬埔寨　旅行委員會打臉：簽證成本多10倍

八里阿嬤遺體塞冰箱冷藏5年！　死因「心因性休克死」狠兒罪名曝

性侵猥褻國中繼女上千次！淫行曝光竟惱羞砍人　狼父判囚12年

苗栗工人踩空「超粗鋼筋穿大腿」　同事砂輪機切割...緊急送醫

辣網紅「陰唇刺青」30秒痛苦片曝！她髒話連飆　下體腫脹禁慾1個月

王瞳見艾成最後一面哭到虛脫...大馬父母急飛台　後事採基督教儀式

快訊／雷雨轟台中水淹民宅！28里二級警戒　水桶、掃斗出動了

東奧組委會前理事高橋治之涉收賄5100萬　被認有重嫌今遭逮捕

日本藥妝商城祭便宜日貨、藥妝　哈日族搶優惠再省國際運費

被女蛇頭騙當「10萬打字員」5人飛柬埔寨被救回　3人又失聯！

女友感情史豐富！他被分手哭「別找交過太多任」...網曝關鍵打臉

白冰冰曝艾成生前2願望「圓夢了」　不捨悲嘆：沒想到最後這一步

小資追捧！00878上市2年規模逼千億　專家曝買進策略靠這招

快訊／台啤備戰跨聯盟邀請賽　兩隊陣容上演大風吹

5人開進蘇花隧道副駕喊：減速！　被BMW超車...一早看新聞沉默了

社會熱門新聞

快訊／艾成蘆洲捷運站墜樓！　當場死亡

心情不好找老婆聊了一夜！王瞳踏出家門艾成墜樓亡

國中妹脫口「阿嬤躲在冰箱」驚見遺體

27歲女搭大怒神「頭暈嘔吐」亡　母淚崩看她手垂落

艾成墜樓身亡！生前出現詭異舉動　教友目睹全程嚇傻

2年輕男堅持赴柬　家人：讓他們歷練

上銬外送員跪地畫面曝！堅持最後一單沒送

快訊／李明依伴王瞳奔蘆洲分局　筆錄前先在門口禱告

即／艾成墜7樓亡！王瞳悲帶2人愛犬做筆錄

即／艾成墜樓身亡！妻子王瞳宜蘭趕回蘆洲中

賣50台人赴柬埔寨　「人蛇女首腦」曝光

艾成墜7樓慘死！　王瞳妹急趕現場神情嚴肅

藝人艾成7樓墜落　當場死亡未送醫

高雄監獄服刑！他9天醒來屁股都痛痛　看監視器畫面崩潰

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

快訊／艾成蘆洲捷運站墜樓！　當場死亡

心情不好找老婆聊了一夜！王瞳踏出家門艾成墜樓亡

國中妹脫口「阿嬤躲在冰箱」驚見遺體

27歲女搭大怒神「頭暈嘔吐」亡　母淚崩看她手垂落

艾成墜樓身亡！生前出現詭異舉動　教友目睹全程嚇傻

2年輕男堅持赴柬　家人：讓他們歷練

艾成3天前才直播開唱！生前最後發文感嘆

上銬外送員跪地畫面曝！堅持最後一單沒送

目睹艾成墜樓滿地血！超商店員「驚恐狂抓手」

艾成曾認中邪40天「狂吼自殘上下晃」影片曝！

快訊／李明依伴王瞳奔蘆洲分局　筆錄前先在門口禱告

新娘敬酒穿超辣！一轉身眾人全看傻

艾成墜樓亡！曾緊抓王瞳留遺言「怕明天見不到妳」

即／艾成墜7樓亡！王瞳悲帶2人愛犬做筆錄

即／艾成墜樓身亡！妻子王瞳宜蘭趕回蘆洲中

更多

最夯影音

更多
周杰倫5歲愛兒升格男主角 彈烏克麗麗把妹...粉絲被帥翻！

周杰倫5歲愛兒升格男主角 彈烏克麗麗把妹...粉絲被帥翻！
不聽勸...山洪暴發釀7死 父子緊擁15分鐘永別..

不聽勸...山洪暴發釀7死 父子緊擁15分鐘永別..

12秒內小洞變天坑！台南最衰紅車開一半GG

12秒內小洞變天坑！台南最衰紅車開一半GG

貓麻醉綁手術台準備結紮　眼神空洞：我的奴才呢？

貓麻醉綁手術台準備結紮　眼神空洞：我的奴才呢？

沒油了！以為進口休旅故障　女駕駛尷尬停路上警徒手推

沒油了！以為進口休旅故障　女駕駛尷尬停路上警徒手推

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

涼快舒爽一整夏！8/16-8/31毛毛商城單筆結帳滿2000現折100，再送50元購物金！Go~

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面